Новости Одессы и Одесской области

В Ванном переулке Land Rover сбил насмерть женщину

В Ванном переулке Land Rover сбил насмерть женщину

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб пешеход. Инцидент произошел 31 октября 2021 года в Киевском районе Одессы.

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Автомобиль Land Rover под управлением 60-летнего водителя наехал на женщину, 1940 г.р., когда та пересекала проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм одесситка скончалась на месте происшествия.

Авария произошла сегодня около 12 часов дня в переулке Ванны в Киевском районе города.

Полную картину случившегося устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУНП в Одесской области.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что ночью 30 октября в селе Ольшанка Савранской ОТГ Одесской области водитель иномарки протаранил дом пенсионера.

А в ночь на 24 октября в Белгород-Днестровском водитель внедорожника потерял управление и въехал в угол дома, соседствующего со Свято-Николаевской церковью. Виновник ДТП сбежал с места происшествия, бросив в разбитой машине тяжелораненую девушку-пассажира.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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