В городе Беляевка Одесской области воитель легкового автомобиля погиб при столкновении с памятником, которым служит танк Т-34 времен Второй мировой войны.

О происшествии сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины Одесской области.

Машина столкнулась с постаментом, на котором установлен танк

По данным полиции около трех часов ночи 51-летний водитель Nissan не справился с управлением и въехал в бетонный постамент на улице Атамана Головатого.

В результате аварии водитель погиб до приезда скорой помощи.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель врезался в танк случайно или намереннно?

Перед памятником дорога делает поворот. На видео инцидента видно, что водитель даже не пытается свернуть и на огромной скорости мчится прямо на танк. ДТП произошло глубокой ночью. Мужчина, управлявший легковушкой, или не заметил поворота в условиях плохой видимости, или намеренно спровоцировал столкновение.

Ответ на эти и другие вопросы о трагическом ДТП должно дать следствие, которое проводит полиция.

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Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины Одесской области