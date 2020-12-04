Новости Одессы и Одесской области

Драка в облсовете и невезучий дом Руссова: главные новости Одессы за 4 декабря

Драка в облсовете и невезучий дом Руссова: главные новости Одессы за 4 декабря

Сегодня, в пятницу, 4 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

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Глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева назвала «фейком» информацию о том, что в одесской горбольнице №5 не убирают из палат умерших от коронавируса.

Депутаты Одесского областного совета, где сегодня, 4 декабря, должна была состояться первая сессия нового созыва, устроили потасовку.

Сегодня, 4 декабря, в Одессе прошли общественные обсуждения по поводу возвращения прежних названий улице Инглези и проспекту Небесной Сотни.

В годовщину трагедии на Троицкой одесситы принесли венки и цветы к месту пожара в доме Асвадурова.

С отреставрированным и заново открытым домом Руссова на улице Садовой – очередная проблема: с него обвалился кусок фасадной облицовки.

Фото Марии Котовой

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