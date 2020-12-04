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Страсти в Одесском облсовете: депутаты сломали двери и подрались (видео)

Страсти в Одесском облсовете: депутаты сломали двери и подрались (видео)

В Одесском областном совете, где сегодня, 4 декабря, должна была состояться первая сессия нового созыва, накаляются страсти.

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Как сообщает с места событий «Украинская служба информации», после долгой задержки начала сессии дело сдвинулось с мертвой точки: депутатам облсовета начали выдавать удостоверения. Удостоверения на листках бумаги начали выдавать в холле облсовета на 3-м этаже, рядом с сессионным залом. Когда об этом стало известно, депутаты из зала сразу бросились туда, и дверь, не выдержав напора, сломалась.

Документы выдавали за столом в холле. Однако процесс не понравился части депутатов. Так, представительница «Партии Шария» Яна Фрейман (Туренко) порвала реестр избранников. Этот момент запечатлен на видео:

После случившегося депутаты стали заходить на регистрацию пофракционно в кабинет, где также находились глава теризбиркома и полицейские.

Тем не менее, напряжение в зале не спадало. В какой-то момент депутаты начали скандировать «Губернатор!», а после – «Янукович!»

Несмотря на то, что многие устали, обстановка начала накаляться и периодически стали вспыхивать потасовки.

В итоге в зале началась толчея с участием десятков людей. Депутату Татьяне Плачковой (ОПЗЖ) стало плохо. Как пояснила депутат от той же фракции Тамила Афанасьева, во время потасовки на Плачкову несколько раз напали, и в результате ей понадобилась медицинская помощь. В зале действительно появились врачи скорой помощи, и Плачкова ушла с ними.

Позже депутаты от фракции «Доверяй делам» принесли большую портативную аудиоколонку. Вокруг нее собралось множество людей, колонку пытались отобрать, облили ее водой.

Дальше – больше: депутат от «Доверяй Делам» Ирина Куценко (Есенович) пыталась ударить Романа Сеника из ОПЗЖ по лицу, и по меньшей мере задела его, после чего депутаты снова сцепились, и в итоге сломали технику и несколько столов.

По состоянию на 19:42 в полиции сообщили, что поступило сообщение о минировании в облсовете. После проверки оказалось, что это та самая аудиоколонка.

Трибуна в сессионном зале по-прежнему заблокирована.

Напомним, представители как минимум трех политических партий заблокировали трибуну Одесского облсовета. По их словам, теризбирком не регистрирует депутатов от партии «За майбутнє» и обвиняют в этом партию «Слуга народа».

 

Сессия Одесского областного совета

Опубликовано Украинская Служба Информации Пятница, 4 декабря 2020 г.

 

Сессия Одесского областного совета

Опубликовано Украинская Служба Информации Пятница, 4 декабря 2020 г.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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