Скандал в одесской больнице: в облздраве назвали «фейком» информацию о трупах в палатах (фото) (видео)

Глава департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации (ОГА) Наталья Одарий-Захарьева назвала «фейком» появившуюся на днях информацию о том, что в одесской городской клинической больнице №5 не убирают из палат умерших от коронавируса, и они лежат там вместе с живыми пациентами.

«По фейку, который вышел у нас сейчас насчет умерших: я хочу внести коррективы – это очень несерьезно выпускать такие фейки. У нас работают морги, да, они значительно заполнены, но «Автобаза санитарного транспорта» в силе вывезти тело. В этом нет проблем. Если и был какой-то момент, когда тело не успели забрать, прошу прощения. Но, пожалуйста, с такими вопросами обращайтесь к департаменту. Давайте не создавать коллапс», – заявила глава облздрава на вчерашней пресс-конференции в ОГА.

Накануне волонтеры опубликовали в соцсетях фото, сделанные в одесской горбольнице №5, что на улице Троицкой. Они утверждают, что умершие от COVID-19 пациенты остаются в обычных палатах вместе с живыми из-за нехватки медперсонала и высокой загруженности моргов.

Также накануне в больницу пытались прорваться родственники пациентов, после чего медучреждение взяли под охрану Нацгвардии.

В настоящее время возле больницы можно наблюдать очереди из «скорых».

Как сообщалось ранее, в Одессе готовят дополнительные койко-места для больных с COVID-19. По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой, в ближайшее время принимать таких пациентов начнут Одесская железнодорожная больница на Шклярука и глазной госпиталь на Белинского.

По данным на утро пятницы, 4 декабря, в Одесской области за сутки зафиксировали 1211 новых случаев коронавируса. В Украине подтвердили 15 131 новый случай COVID-19.

Фото возле больницы: Татьяна Сярова

Фото внутри больницы: Телеграмм-канал «Одесса как она есть»

Видео: ТСН