Новости Одессы и Одесской области

Проспект Жукова или Небесной Сотни: чего хотят одесситы?

Проспект Жукова или Небесной Сотни: чего хотят одесситы?

Сегодня, 4 декабря, в Одессе прошли общественные обсуждения по поводу возвращения прежних названий улице Инглези и проспекту Небесной Сотни.

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Из-за пандемии коронавируса обсуждения организовали в формате интернет-конференции. В них участвовали представители общественности, члены топонимической комиссии, политики, журналисты и простые одесситы.

Люди высказывали свои «за» и «против» иногда достаточно эмоционально. Так, руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк обвинил в сепаратизме одесситку Татьяну Душину. Женщина, в свою очередь, назвала общественника и депутата Одесского горсовета Петра Обухова «нацистом».

Обсуждения продолжатся в виде электронной консультации. Это означает, что с сегодняшнего дня и в течение двух месяцев любой желающий может оформить свое мнение в письменном виде и проголосовать на специальном сервисе «Общественное обсуждение» вебпортала «Социально активный гражданин» (предварительно нужно зарегистрироваться).

Также свои замечания и пожелания по вопросу названий можно присылать в Киевскую райадминистрацию Одесского горсовета – kra@omr.gov.ua, тел. 740-76-41 и в Департамент внутренней политики Одесского горсовета – politica@omr.gov.ua, тел. 705-40-63.

Напомним, ранее в Одессе назначили общественные слушания по вопросу возвращения бывших названий проспекту Небесной сотни (Маршала Жукова) и улице Инглези (25-й Чапаевской дивизии).

Как заявлял мэр Одессы Геннадий Труханов, это «вопрос сохранения исторической памяти, уважения к героическому прошлому нашего города-героя». Тогда же он пообещал «добиваться справедливости».

Как сообщалось, в мае 2016 года экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подписал распоряжение о переименовании ряда топонимических объектов, в том числе, в Одессе. В этот перечень, в частности, попали проспект Маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской дивизии.

Фото: livingasia.online

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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