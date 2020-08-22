Коттеджи для одесских котов: кому небезразлична жизнь бездомных животных?

Одесские дворики нельзя представить без котов и собак — они уже давно стали неизменной частью нашего города. Городским властям заботиться о бездомных питомцах помогают не только зооактивисты, но и обычные одесситы. Они бескорыстно кормят и ухаживают за хвостатыми и даже строят для них специальные дома. Почему этим людям небезразлична судьба бездомных кошек и собак, узнавала корреспондент «Одесской жизни».

Анна, делает домики для бездомных животных из старой мебели:

— Виготовлення котеджів для бездомних тварин — це моя ініціатива і мій особистий проєкт. Ідея з’явилась ще у 2018 році. У листопаді 2019 року я зробила перший будинок від міського проєкту «КОТтедж». Я люблю хвостатих і розумію, в яких умовах їм доводиться переживати зиму. Тому зробити їм хатки це найменше, чим можна якось допомогти, ну і годувати теж.

Фішка мого проекту в тому, що я використовую старі меблі і тим самим даю їм друге життя. Моя ціль — щоб у кожного котика-одесита був власний коттедж. Я встановлюю будиночки в різних місцях і там де знаю, що про хвостатиків потурбуються. Вже було встановлено 25 таких котеджів.

Я не роблю на замовлення, але думаю, що їх буде у майбутньому дуже багато. Будиночки я віддаю туди, де цього потребують, за ними слідкують люди, які годують тварин.

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Анна Анна Анна

Оксана Лисовицкая, автор проекта «КОТтедж»:

— Идея проекта «Коттедж» родилась с банальной для одесского двора ситуации. Во дворе появились две кошки, одна из которых родила котят, и соседи решили поставить коробочку. Но, так как было холодно и дождливо, решили скинуться на установку домика. Такие стационарные и долговечные домики в обычном зоомагазине не купишь. Они делаются под заказ. Когда домик привезли и установили во дворе, кошки сразу облюбовали новое жилище. И те одесситы, которые приходили в наш двор, говорили, что было бы круто, если бы такой домик стоял и у них во дворе. Так появилась идея ставить дома для кошек и собак в тех местах, где их постоянно кормят и опекают горожане. Тогда единогласно приняли решение подавать соответствующий проект на «Общественный бюджет-2019». И я очень рада, что при поддержке горожан он прошел конкурс и был реализован в разных районах нашего города. В рамках проекта было установлено 48 домиков: 40 домиков — для котов и 8 домиков — для собак. За КОТтеджами во дворах и общественных местах следят одесситы, которые кормят животных. Сейчас проект завершен.

Но есть еще один проект, над которым я сейчас работаю, — #отдаемвдобрыеруки. Мы планируем размещать в центрах админуслуг информацию о хвостиках, которые спасены и ищут дом.

Моя цель — сделать как можно больше уличных животных счастливыми. Я бы очень хотела и чтобы нашлись меценаты, и чтобы это стало постоянной работой самих одесситов. Такие проекты не должны замыкаться на одном человеке. А еще очень важно, чтобы люди ценили и берегли то, что уже установлено.

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Оксана Лисовицкая Оксана Лисовицкая Оксана Лисовицкая Оксана Лисовицкая Оксана Лисовицкая Оксана Лисовицкая Оксана Лисовицкая

Денис Феденко, создатель котопункта на пляже «Лузановка»:

— Идею создания и установки котопункта подала мне знакомая, которая видела подобное в Стамбуле. Я не являюсь зооактивистом, но таким образом хотел обратить внимание на проблему бездомных животных в нашем городе. Просто хочется призвать людей к ответственности. И вот, судя по всему, что-то получилось. Сейчас я вижу, как подобные проекты активно появляются по всему городу.

На строительство одного такого домика у нас с товарищами ушло больше двух недель. Но это учитывая, что три айтишника, не будучи профессиональными столярами, делали все зимой в холодном гараже. Возможно, в будущем у меня появятся и другие подобные проекты.