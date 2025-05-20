Об этом Игорь Беляков рассказал в видео, которое снял на фоне своего уничтоженного российским дроном дома в Овидиополе.

После прямого попадания дрона 16 мая его любимцы разбежались в неизвестном направлении. Поиски животных продолжались несколько дней. Домой Барт и Йоршик вернулись самостоятельно. По словам Белякова, котики очень напуганы и сейчас их отвезли в ветклинику на обследование.

Он поблагодарил всех, кто помог и поддержал после попадания российского дрона в его дом, а также помогал в поисках пропавших животных.

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