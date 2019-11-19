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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе построили малоэтажку на шесть котомест

В Одессе построили малоэтажку на шесть котомест

На улице Спиридоновской в Одессе появилась дом-малоэтажка. Развеселый, привлекающий внимание и вызывающий умиление.

Этот трехэтажный особняк, утепленный, с отличной крышей – создан для одесских уличных котов.

Такой вот себе приют со всеми удобствами, кормежкой и прочими радостями для одесских хвостатых, вплоть до начертанного девиза на фасаде: «Хочу рыбки!».

Кстати, где поселенцы? В тот момент, когда корреспондент «Одесской жизни» обнаружила «новострой», усатые-хвостатые находились на прогулке.

– Они днем всегда гуляют себе, потом приходят сюда. Мы их кормим, водичкой поим, да и одесситы из близлежащих домов знают это место: приносят лакомства для пушистиков, – рассказывает сотрудница расположенного рядом с котодомом кафе.

Оказывается, сами сотрудники кафешки и установили в помощь уличным котикам этот домик. И даже в дизайн собственного фасада прибавили элементы украшения котодомика, выросшего прямо в центре города.

Напомним, в районе пляжа Отрада установили КОТтедж – домик для зимовки котов.

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