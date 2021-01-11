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Братья наши меньшие: как понять пушистого друга?

Братья наши меньшие: как понять пушистого друга?

Наблюдая за поведением и повадками кошки или собаки, можно понять, что пытается сказать ваш домашний любимец, а также определить его самочувствие и настроение.

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Кошка: поможет гипертоникам

Кошка общается с нами при помощи не только звуков, но и языка тела. И в первую очередь ей помогает в этом хвост, который отражает ее эмоции:

  • вздернут вверх и загнут на кончике – дружелюбие и приветствие;
  • поднят вверх и вибрирует – радость, ожидание чего-то;
  • хвост дугой – почтение и доверие;
  • опущенный хвост – усталость.

Не менее информативны уши. Обычно, если кот спокоен, уши находятся в нормальном положении, но если он хочет поиграть, уши будут немного опущены и отведены в стороны. И не думайте, что кошка не понимает, когда вы ее ругаете: подергивающиеся из стороны в сторону уши – тому свидетельство.

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А вот если кошка сидит, поджав под себя передние лапы, значит, она в печали или у нее плохое самочувствие. В такие моменты уделите больше внимания своему пушистому другу. К тому же, как показали исследования, ежедневное поглаживание кошек снижает давление у гипертоников.

Собака: снимет стресс

Положение тела собаки также может рассказать о ее эмоциях и намерениях. Если собака пытается опустить тело, выгнув спину дугой, она выражает покорность. А вот если питомец слегка наклоняет голову вбок, когда вы с ней разговариваете, – так он показывает, что слушает вас.

Если уши животного опущены и отведены назад, это означает готовность к поглаживанию. Вытянутые лапки – просьба обратить внимание на его «заслуги». Об этом также может говорить тыканье в вас носом.

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Если ваш любимец прилег отдохнуть, при этом пытаясь найти вас взглядом, знайте – собака хочет, чтобы вы ее приласкали. Кроме того, собаки отлично умеют слушать: им можно рассказать про все горести и обиды – это улучшает настроение, снижает стресс и возвращает душевное спокойствие.

Без врачей и лекарств

Ученые считают, что содержание домашних животных позволяет повысить иммунитет и помогает при различных недугах.

  • Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями ученые рекомендуют приобрести аквариум с рыбками. Каждый день наблюдая за поведением этих водных обитателей, можно без лекарств снизить давление.
  • Тем, кто страдает от частых мигреней, советуют завести кенаря. Трели этого пернатого способствуют расслаблению и повышают настроение.
  • Общение с хомяками, мышками, крысами поможет замкнутым и неуверенным в себе людям победить страх перед общением с незнакомцами.
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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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