Долгожданная вакцина и «заваруха» у суда: главные события Одессы 23 февраля

Во вторник, 23 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях как в Одессе, так и в Украине.

Утром вторника, 23 февраля, в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса.

Приморский суд Одессы приговорил одесского активиста Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы.

После вынесения приговора Стерненко его сторонники вступили в стычку с полицией и блокировали выезд из Приморского суда.

Набережную морвокзала Одессы могут передать в управление международной сети отелей. Она может также перестроить ныне не работающую гостиницу «Одесса».

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля призывают одесситов не инвестировать в незаконно строящийся жилой комплекс «Смарт холл», который возводят по улице Колонтаевской, 14а.

Реконструкцию разворотного кольца трамвая №18 на 16-й станции Большого Фонтана в Одессе обещают закончить до конца мая этого года.

Фото Ивана Мягченкова