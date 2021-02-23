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Приговор Стерненко: сторонники подсудимого вступили в стычку с полицией и блокировали выезд автозака (видео)

Приговор Стерненко: сторонники подсудимого вступили в стычку с полицией и блокировали выезд автозака (видео)

В Одессе после вынесения приговора активисту, бывшему главе одесской ячейки “Правого сектора” Сергею Стерненку его сторонники вступили в стычку с полицией и блокировали выезд из Приморского суда. 

Таким образом они пытались не дать машине со Стерненко выехать в СИЗО, передает корреспондент Одесской области.

Впрочем, “автозаку”, в котором был Стерненко, все-таки удалось прорваться сквозь протестующих.

Напомним, что Стерненко приговорили к семи годам трем месяцам лишения свободы. 

Фото, видео: Иван Мягченков

 

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Кукс
Кукс
1 час назад

наконец то!!! а то что актЫвисты.. ну то ничего… повоняют пару часов и разойдутся дальше бухать…. зато гнида, на совести которого, как минимум жизнь одного человека, засядет прочно и надолго….

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Алекс
Алекс
8 минут назад
Ответить на  Кукс

Вы не правы. Он защищался. Нападавших было двое и у них было холодное оружие. Это было уже третье покушение на Сергея. Ему можно только предьявить обвинение в неоказании помощи потерпевшему.

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