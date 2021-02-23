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Незаконная стройка на Молдаванке: одесситов призывают не покупать квартиры в ЖК «Смарт холл»

Незаконная стройка на Молдаванке: одесситов призывают не покупать квартиры в ЖК «Смарт холл»

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского городского совета призывают одесситов не инвестировать в незаконно строящийся жилой комплекс «Смарт холл». Его возводят по улице Колонтаевской, 14а.

Объявления о продаже квартир в этом ЖК размещены на сайтах агентств недвижимости. За квадратный метр площади просят от 24 тыс. грн.

Между тем, еще в ноябре 2020 года ГАСК установил, что проект реализуется с нарушениями. Во время комиссионного обследования выяснилось, что застройщик, ООО «Проект инициатива групп» увеличил размер фундамента, при этом захватив кусок городской земли и перенес арочный проезд с середины к правому углу дома.

19 января 2021 года ГАСК подал иск в Одесский окружной административный суд с требованием отменить разрешение на строительство и привести объект в соответствие с техническим паспортом от 04 декабря 2017 года. Кроме того, ГАСК подготовил заявление об остановке стройки по указанному адресу.

Как сообщалось ранее, в Одессе застройщик вырубил деревья на улице Литературной ради здания отдела продаж.

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Фото: пресс-служба Одесского горсовета

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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