О гибели Романа Григорьевича Ничипуренко сообщили в Измаильском управлении водного хозяйства, где мужчина работал.

«Наш работник Роман Григорьевич мужественно выполнял свой воинский долг на фронте, защищая родную землю от врага. Защитник отдал свою жизнь за свободу, мир и независимость нашей страны, за возможность каждого из нас жить свободно под мирным небом. Его преданность и самопожертвование навсегда останутся примером для нас всех», — написали коллеги Защитника.

Житель Павловской громады — военнослужащий ВСУ Виталий Райчев погиб 6 января 2025 во время выполнения боевого задания на Курском направлении. Мужчине исполнилось 42 года.

«В скорби низко склоняем головы перед светлой памятью Героя и выражаем соболезнования, совместно разделяя боль утраты с родными и близкими Защитника Украины», — сообщили в Болградской райадминистрации.

Ранее сообщалось, что на фронте погибли еще два защитника из Одесской области – житель Сафьяновской громады Дмитрий Шустовский и Леонид Карастойка из города Килия.