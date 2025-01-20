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Старший стрелок десантно-штурмового батальона Карастойка Леонид Валерьевич погиб 12 января 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Косица Суджанского района Курской области российской федерации. Воину было 35 лет.

Леонид Карастойка

В знак скорби по погибшему Защитнику сегодня на всей территории Килийской громады рекомендовано приспустить Государственный Флаг Украины на зданиях и госучреждениях.

Ранее трагические известия с фронта пришли в Измаил и Павловскую громаду Болградского района Одесской области. Защищая Украину от российских оккупантов погибли житель Измаила Роман Ничипуренко и житель села Вишняки Виталий Райчев.

 

 

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