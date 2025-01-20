Старший стрелок десантно-штурмового батальона Карастойка Леонид Валерьевич погиб 12 января 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Косица Суджанского района Курской области российской федерации. Воину было 35 лет.

В знак скорби по погибшему Защитнику сегодня на всей территории Килийской громады рекомендовано приспустить Государственный Флаг Украины на зданиях и госучреждениях.

Ранее трагические известия с фронта пришли в Измаил и Павловскую громаду Болградского района Одесской области. Защищая Украину от российских оккупантов погибли житель Измаила Роман Ничипуренко и житель села Вишняки Виталий Райчев.