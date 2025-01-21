Погибший военнослужащий из Одессы Тимофей Шуляк
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Про це повідомив Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

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Повідомляється, що Тимофій Віталійович Шуляк служив на посаді розвідника-навідника розвідувального відділення розвідувального взводу 135 окремого батальйону 114 окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління Сил територіальної оборони «Північ». Він загинув 14 січня 2025 біля населеного пункту Новопіль Донецької області.

Загиблий воїн Тимофій Шуляк

«Захищаючи життя України, воїни світла віддають своє. І злетівши високо до неба, знайшовши вічний спокій, душі Героїв завжди поруч із нами, як і пам’ять про них», – йдеться у повідомленні.

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