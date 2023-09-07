Новости Одессы и Одесской области

По Одессе бегают дикие лисы: эти милашки могут быть опасны (видео)

По Одессе бегают дикие лисы: эти милашки могут быть опасны (видео)

Одесситы стали все чаще встречать диких лисиц в черте города. Они выглядят милыми и не боятся людей. Но лисицы опасны — они могут быть переносчиками бешенства.

Видео встречи с животными в городе публикуют местные Телеграм-каналы.

На первом видео лисица на 8-й станции Большого Фонтана вступила в неравный бой с котом за корм. Также видно, что чувствует животное себя свободно и спокойно.

Лисицы не боятся людей, о чем свидетельствует второе видео. Эту красавицу с острой мордочкой встретили на Шкодовой горе.

Но напомним, что лисы — животные дикие и могут заразить домашних животных бешенством.

Ранее мы писали, что в Одессе было зафиксировано два случая бешенства среди котов — домашнего и бездомного.

Фото иллюстративное.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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