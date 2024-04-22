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Директор одеського зоопарку розповів, чому не можна підгодовувати “міських” лисиць

Директор одеського зоопарку розповів, чому не можна підгодовувати “міських” лисиць

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков розповів, як реагувати на диких лисиць, які оселилися на узбережжі Чорного моря і гуляють вулицями Одеси.

Ігор Бєляков розмістив на своїй сторінці facebook фото, на яких руді хижаки ходять парками, біля житлових будинків і відпочивають на дахах припаркованих автомобілів.

“Уже деякий час від одеситів надходять повідомлення про лисиць у місті та в прилеглих населених пунктах. Їх бачать у парках, на вулицях тощо. Люди часто бувають занепокоєні, запитують, як реагувати”, – розповідає директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков.

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За його словами, в Україні, як і в багатьох країнах світу, лисиця освоює території міст, зокрема й великих міст. Звичайна лисиця – це вид-космополіт, вона успішно пристосовується до дуже широкого спектра умов.

Як зазначає Бєляков, в Україні, в Одесі цей процес розпочався понад десяток років тому, а в останні кілька років цих тварин стає більше, і зараз зустріти лисицю в Одесі вже не є якоюсь рідкістю.

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“Друзі, хочу попросити вас про дві речі. Перше – якщо ви побачили лисицю, не треба лякатися. Звичайно, лисиці переносять сказ, і про це необхідно не забувати, але якщо побачили руду в місті, це не означає, що вона хвора, вона просто тут живе”, – каже Бєляков.

А ще фахівець просить не годувати лисиць. Він пояснює, що втручання людини завдають лисицям страшної шкоди – ламається природна поведінка звіра, втрачаються навички. Тварина починає шукати контакту з людьми, а це дуже погано і небезпечно для неї. Для лисиці, навіть тієї, що живе в місті, необхідно залишатися диким звіром, зі здоровими інстинктами.

“Повірте, ця розумниця з успіхом сама про себе подбає. Тому не годуйте лисичку і не контактуйте з нею. Просто дивіться очима…”, – каже Бєляков.

Цю красуню днями одесити помітили на Трасі здоров’я, вона “інспектувала” урни.

Зазначимо, поява лисиць в Одесі – не рідкість. Так у 2020-му році лисиця влаштувала пробіжку Трасою здоров’я, а ще рудого хижака помітили в Літньому театрі.

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