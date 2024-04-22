Директор одеського зоопарку розповів, чому не можна підгодовувати “міських” лисиць

Ігор Бєляков розмістив на своїй сторінці facebook фото, на яких руді хижаки ходять парками, біля житлових будинків і відпочивають на дахах припаркованих автомобілів.

“Уже деякий час від одеситів надходять повідомлення про лисиць у місті та в прилеглих населених пунктах. Їх бачать у парках, на вулицях тощо. Люди часто бувають занепокоєні, запитують, як реагувати”, – розповідає директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков.

За його словами, в Україні, як і в багатьох країнах світу, лисиця освоює території міст, зокрема й великих міст. Звичайна лисиця – це вид-космополіт, вона успішно пристосовується до дуже широкого спектра умов.

Як зазначає Бєляков, в Україні, в Одесі цей процес розпочався понад десяток років тому, а в останні кілька років цих тварин стає більше, і зараз зустріти лисицю в Одесі вже не є якоюсь рідкістю.

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“Друзі, хочу попросити вас про дві речі. Перше – якщо ви побачили лисицю, не треба лякатися. Звичайно, лисиці переносять сказ, і про це необхідно не забувати, але якщо побачили руду в місті, це не означає, що вона хвора, вона просто тут живе”, – каже Бєляков.

А ще фахівець просить не годувати лисиць. Він пояснює, що втручання людини завдають лисицям страшної шкоди – ламається природна поведінка звіра, втрачаються навички. Тварина починає шукати контакту з людьми, а це дуже погано і небезпечно для неї. Для лисиці, навіть тієї, що живе в місті, необхідно залишатися диким звіром, зі здоровими інстинктами.

“Повірте, ця розумниця з успіхом сама про себе подбає. Тому не годуйте лисичку і не контактуйте з нею. Просто дивіться очима…”, – каже Бєляков.

Цю красуню днями одесити помітили на Трасі здоров’я, вона “інспектувала” урни.

Зазначимо, поява лисиць в Одесі – не рідкість. Так у 2020-му році лисиця влаштувала пробіжку Трасою здоров’я, а ще рудого хижака помітили в Літньому театрі.