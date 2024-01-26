Во двор к одесситам пожаловал необычный гость

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».

Видимо, животное решило искать пищу во время зимы в городской среде. А людей лисичка особо не боится, поэтому часто попадает в объектив. Фото рыжей плутовки публикуют в соцсетях.

В тоже время приближаться к лисице небезопасно. Лисица может быть переносчиком бешенства и других опасных инфекций, поэтому неудивительно, что многие горожане с опаской относятся к таким гостям.

Специалисты рекомендуют: если вы встретили в городе лису – проходите мимо. Не пытайтесь ее гладить или угощать чем-нибудь вкусным. Имейте в виду, здоровый зверь на контакт с человеком не пойдет.

Отметим, появление лис в Одессе — не редкость. Так в в 2020-ом году лиса устроила пробежку по Трассе здоровья, а еще рыжего хищника заметили в Летнем театре.