Во двор к одесситам пожаловал необычный гость

Жители спального района на Таирова наблюдают за жизнью лисы, которая уже около месяца живет среди людей. Вечерами рыжий хищник заходит на придомовую территорию, гуляет по детской площадке или даже залезает на автомобили.
Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».
Видимо, животное решило искать пищу во время зимы в городской среде. А людей лисичка особо не боится, поэтому часто попадает в объектив. Фото рыжей плутовки публикуют в соцсетях.
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В тоже время приближаться к лисице небезопасно. Лисица может быть переносчиком бешенства и других опасных инфекций, поэтому неудивительно, что многие горожане с опаской относятся к таким гостям.
Специалисты рекомендуют: если вы встретили в городе лису – проходите мимо. Не пытайтесь ее гладить или угощать чем-нибудь вкусным. Имейте в виду, здоровый зверь на контакт с человеком не пойдет.
Отметим, появление лис в Одессе — не редкость. Так в в 2020-ом году лиса устроила пробежку по Трассе здоровья, а еще рыжего хищника заметили в Летнем театре.