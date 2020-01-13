По Летнему театру в Одессе бегала лиса (видео)

Животное заметили вечером, когда уже было темно, и людей поблизости не было.
Соответствующее видео разметили на странице Летнего театра в Facebook.
На нем видно, как лиса мечется по территории Летнего театра. Как и почему она очутилась в центре города, непонятно.
Лиса в Летнем!))
Gepostet von Летний театр Горсад am Sonntag, 12. Januar 2020
Напомним, в конце декабря по Аркадии разгуливал голодный козел.
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