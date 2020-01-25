В Одессе лиса устроила пробежку на Трассе здоровья (видео)

Лесную гостью засняли камеры муниципальной службы видеонаблюдения.
Так, КУ “Центр 007” выложил видео, на котором видно, как лиса бежала по одесской Трассе здоровья.
При этом пушистый зверек сначала пробежался по дорожке для пешеходов, а потом выбежал на главную дорогу.
Видеоаналитиков появление у нас животного вдохновило на создание целого мини-киношедевра с лисой в главной роли.
“Как будто изниоткуда, воспользовавшись отсутствием посторонних свидетелей, появляется… она! Собственной персоной, красивая и рыжая, – написали в комментариях к ролику специалисты “Центра 007”. – Бежит по трассе, немного опасаясь. Откуда и куда – никому не ведомо. Никого не встретив, скрывается из виду в ближайшем кустарнике. Пожелаем ей удачных выходных и, главное, сытной зимовки в Одессе”.
Сотрудники службы отметили, что не стоит пугаться, встретив лису в городе. Они просят при возможности угостить пушистую гостью чем-то вкусненьким.
Кстати, недавно еще одну лису заметили одесситы в центре города. Рыжую красавицу сняли, когда та гуляла по Летнему театру в Горсаду.
Фото иллюстративное: web-zoopark
Видео: КУ “Центр 007”
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