Новости Одессы и Одесской области

«Деребасовский» конфуз и обнаженка у посольства – главные новости Одессы 29 октября

«Деребасовский» конфуз и обнаженка у посольства – главные новости Одессы 29 октября

Сегодня, в четверг, 29 октября, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

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В Украине за сутки подтвердили 7 342 новых случаев коронавируса. В Одесской области за сутки, по данным на утро 29 октября, диагностировали 416 новых случаев.

Специализированный сайт AcademicInfluence составил рейтинг влиятельности университетов мира Influential schools. Его частью стал отдельный рейтинг влиятельности вузов Украины. В ТОП-5 рейтинга вошел и Одесский национальный университет им. Мечникова.

Курьезный случай из серии «что на уличном указателе?» произошел в Одессе. В сети появилось фото уличного указателя с казусом: главная улица города обозначена как «ДерЕбасовская».

В Одессе состоялась своеобразная акция возле генконсульства Польши на улице Успенской: активистка движения Femen полностью оголилась перед зданием посольства.

В Одессе Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки.

Фото из Facebook Виталия Милевича

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