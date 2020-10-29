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В Одессе перед польским посольством стояла голая девушка – что случилось? (фото)

В Одессе перед польским посольством стояла голая девушка – что случилось? (фото)

Сегодня днем в Одессе состоялась своеобразная акция возле генконсульства Польши на улице Успенской: активистка движения Femen полностью оголилась перед зданием посольства.

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Таким образом участница радикального феминистического движения выразила свою солидарность с польскими женщинами, которые сейчас протестуют против запрета абортов в Польше.

При этом, как отмечает Телеграм-канал «Думская», в отличие от Киева, где участниц подобной акции довольно жестко задержали, в Одессе служащие Нацгвардии спокойно дождались окончания перформанса, лишь один раз попросив девушку не нарушать общественный порядок.

22 октября Конституционный суд Польши признал антиконституционным положение закона, разрешающее проведение аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания. Это решение вызвало массовые протесты. Многотысячные акции протеста прошли в Варшаве, Гданьске, Познани и других городах Польши.

Фото: Александр Гиманов, 8News, Телеграм-канал «Думская»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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