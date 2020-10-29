Одесский национальный университет попал в ТОП-5 рейтинга самых влиятельных вузов Украины

Специализированный сайт AcademicInfluence составил рейтинг влиятельности университетов мира Influential schools. Его частью стал отдельный рейтинг влиятельности вузов Украины.
Всего в него попали 183 заведения высшего образования Украины. В ТОП-5 рейтинга вошел и Одесский национальный университет им. Мечникова.
ТОП-10 самых вилиятельных вузов Украины выгядит так:
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1
|Києво-Могилянська академія
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2
|Львівський національний університет ім. І. Франка
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3
|Київський політехнічний інститут
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4
|Одеський національний університет ім. І. Мечникова
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5
|Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
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6
|Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
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7
|Національний медичний університет ім. О. Богомольця
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8
|Львівська політехніка
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9
|Таврійський національний університет ім. В. Вернадського
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10
|Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Суть рейтинга в том, что оценивают не вуз сам по себе, а чрез его выдающихся выпускников и сотрудников, которые сделали серьезный вклад в той или иной отрасли.
Напомним, в декабре в ОНУ будут выборы ректора.