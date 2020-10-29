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Одесский национальный университет попал в ТОП-5 рейтинга самых влиятельных вузов Украины

Одесский национальный университет попал в ТОП-5 рейтинга самых влиятельных вузов Украины

Специализированный сайт AcademicInfluence составил рейтинг влиятельности университетов мира Influential schools. Его частью стал отдельный рейтинг влиятельности вузов Украины. 

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Всего в него попали 183 заведения высшего образования Украины. В ТОП-5 рейтинга вошел и Одесский национальный университет им. Мечникова.

ТОП-10 самых вилиятельных вузов Украины выгядит так:

 

1

 Києво-Могилянська академія

2

 Львівський національний університет ім. І. Франка

3

 Київський політехнічний інститут

4

 Одеський національний університет ім. І. Мечникова

5

 Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

6

 Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

7

 Національний медичний університет ім. О. Богомольця

8

 Львівська політехніка

9

 Таврійський національний університет ім. В. Вернадського

10

 Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

Суть рейтинга в том, что оценивают не вуз сам по себе, а чрез его выдающихся выпускников и сотрудников, которые сделали серьезный вклад в той или иной отрасли.

Напомним, в декабре в ОНУ будут выборы ректора.

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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