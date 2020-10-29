Одесский национальный университет попал в ТОП-5 рейтинга самых влиятельных вузов Украины

Специализированный сайт AcademicInfluence составил рейтинг влиятельности университетов мира Influential schools. Его частью стал отдельный рейтинг влиятельности вузов Украины.

Всего в него попали 183 заведения высшего образования Украины. В ТОП-5 рейтинга вошел и Одесский национальный университет им. Мечникова.

ТОП-10 самых вилиятельных вузов Украины выгядит так:

1 Києво-Могилянська академія 2 Львівський національний університет ім. І. Франка 3 Київський політехнічний інститут 4 Одеський національний університет ім. І. Мечникова 5 Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 6 Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана 7 Національний медичний університет ім. О. Богомольця 8 Львівська політехніка 9 Таврійський національний університет ім. В. Вернадського 10 Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

Суть рейтинга в том, что оценивают не вуз сам по себе, а чрез его выдающихся выпускников и сотрудников, которые сделали серьезный вклад в той или иной отрасли.

Напомним, в декабре в ОНУ будут выборы ректора.