Из порта «Южного» в Одессу прибыл контейнер с кокаином

В Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки.

По сообщению пресс-службы СБУ, стоимость изъятых наркотиков составляет почти 10 млн долларов по теневым расценкам.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный груз прибыл в Одессу из морского торгового порта «Южного» в контейнере с фруктами. Во время таможенного досмотра контейнера правоохранители обнаружили в технологических полостях более 50 кг кокаина, расфасованного в килограммовые брикеты.

По факту контрабанды наркотика начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Идут следственные действия. Следователи проверяют, не причастны ли к контрабанде кокаина сотрудники контролирующих органов.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее контрабандисты пытались переправить через Одессу в одну из стран Персидского залива 750 кг каптагона, известного как «таблетки страха» и «боевой наркотик Исламского государства».

Фото: официальный сайт СБУ