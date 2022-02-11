Одесский губернатор может лишиться должности: президент дал задание и две недели

Одесса вошла в число украинских городов, где затягивают с организацией территориальной обороны. Так, в городе до сих пор не выделили помещение под штаб этой структуры. Президент дал две недели срока, чтобы решить эту проблему, иначе пригрозил главе Одесской ОГА Сергею Гриневецкому «кадровыми решениями».

Согласно утвержденных процедур, помещение под штаб территориальной обороны должен выделить Одесский городской совет. Но одесская мэрия не торопится этого делать. Есть предположения, что там рассчитывают и вовсе не предоставлять здания, и хотят, чтобы штаб разместили в каком-либо здании, принадлежащем Вооруженным силам Украины. Или в здании, находящемся в областной собственности.

На последней сессии горсовета дело дошло даже до того, что одесский городской голова Геннадий Труханов несколько глумливо предложил разместить штаб теробороны в пустующем сейчас здании бывшей одесской тюрьмы.

На совещании, посвященном организации территориальной обороны в Украине президент Украины Владимир Зеленский завил, что дает две недели руководителям регионов, где затягивают с организацией штабов теробороны, чтобы решить все проблемы. В список попали:

Киев;

Мариуполь;

Одесса;

Ровно;

Киевская область.

Если руководители администраций не справятся, глава государства пригрозил «Кадровыми решениями».

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