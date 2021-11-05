Депутата из Одессы могут исключить из «Слуг народа» за «виляния»

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук может быть исключен из депутатской фракции «Слуга народа». Причина — его поведение в Одессе и некоторые голосования в парламенте.

О том, что Дмитрук может покинуть ряды «Слуг народа», сообщил глава пропрезидентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.

Как сказал Арахамия, причины, по которой Дмитрук может исключен: его расхождения с фракцией во время важных голосования и поведение депутата в Одессе, от которой он был избран.

— Я считаю, что он виляет от фракции. Есть люди, которые идут против (позиции фракции), а есть люди, которые виляют. Он сейчас влияет — когда да, когда нет… Мне трудно определиться. Те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленые, — пояснил лидер фракции «Слуг».

Дмитрука могут исключить за то, что «все делает наоборот»

И у Дмитрука есть все шансы быть исключенным, Арахамия уверен, что голосов для этого хватит.

«А просто надевать зеленую футболку, а потом делать все наоборот — мне кажется, что это просто неправильное поведение, не коллегиальное», — добавил депутат.

Из самых явных примеров расхождения позиций Дмитрука и фракции можно привести голосование за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера и назначения ему на смену Руслана Стефанчука.

Еще народный депутат принял участие в съемках интервью изданию российского пропагандиста Анатолия Шария «Шарий.net». И во время интервью он сказал, что понимает, что его могут исключить из фракции.

Кстати, это издание находится под санкциями Совета Национальной Безопасности и обороны Украины и запрещено в стране.

Депутата Дмитрука обвиняют в рейдерстве

Бизнесмена Артема Дмитрука избрали в Верховную Раду на выборах в округе №133 (Киевский район Одессы) в 2019 году. До этого он владел в Одессе несколькими спортивными клубами.

Как сообщает «Думская», в Одессе Дмитрук отметился в нескольких скандалах:

охрана нардепа избила инвесторов «Набережного квартала», которые пришли к нему на прием;

строители жилкомплекса на Жаботинского заявили о рейдерском захвате объекта нардепом.

Накже по информации издания, после того, как Дмитрук дал интервью Шарию, от него в знак протеста ушли общественные помощники.

Ранее мы сообщали, что общественники во главе с Дмитруком снесли шлагбаум, который преграждал водителям авто дорогу к морю на 13-й фонтана. Тогда нардеп завля, что преграда там незаконная.

Жестко высказывался и обещал разобраться нардеп и по поводу нашумевшего случая со стрельбой на свадьбе. Тогда разгоряченные гости мероприятия не придумали лучшего развлечения как палить в воздух из автомата, и устраивать дрифт посреди оживленной магистрали.

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