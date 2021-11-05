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Депутата из Одессы могут исключить из «Слуг народа» за «виляния»

Депутата из Одессы могут исключить из «Слуг народа» за «виляния»

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук может быть исключен из депутатской фракции «Слуга народа». Причина — его поведение в Одессе и некоторые голосования в парламенте.

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О том, что Дмитрук может покинуть ряды «Слуг народа», сообщил глава пропрезидентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.

Как сказал Арахамия, причины, по которой Дмитрук может исключен: его расхождения с фракцией во время важных голосования и поведение депутата в Одессе, от которой он был избран.

— Я считаю, что он виляет от фракции. Есть люди, которые идут против (позиции фракции), а есть люди, которые виляют. Он сейчас влияет — когда да, когда нет… Мне трудно определиться. Те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленые, — пояснил лидер фракции «Слуг».

Дмитрука могут исключить за то, что «все делает наоборот»

И у Дмитрука есть все шансы быть исключенным, Арахамия уверен, что голосов для этого хватит.

«А просто надевать зеленую футболку, а потом делать все наоборот — мне кажется, что это просто неправильное поведение, не коллегиальное», — добавил депутат.

Из самых явных примеров расхождения позиций Дмитрука и фракции можно привести голосование за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера и назначения ему на смену Руслана Стефанчука.

Еще народный депутат принял участие в съемках интервью изданию российского пропагандиста Анатолия Шария «Шарий.net». И во время интервью он сказал, что понимает, что его могут исключить из фракции.

Кстати, это издание находится под санкциями Совета Национальной Безопасности и обороны Украины и запрещено в стране.

Депутата Дмитрука обвиняют в рейдерстве

Бизнесмена Артема Дмитрука избрали в Верховную Раду на выборах в округе №133 (Киевский район Одессы) в 2019 году. До этого он владел в Одессе несколькими спортивными клубами.

Как сообщает «Думская», в Одессе Дмитрук отметился в нескольких скандалах:

  • охрана нардепа избила инвесторов «Набережного квартала», которые пришли к нему на прием;
  • строители жилкомплекса на Жаботинского заявили о рейдерском захвате объекта нардепом.

Накже по информации издания, после того, как Дмитрук дал интервью Шарию, от него в знак протеста ушли общественные помощники.

Ранее мы сообщали, что общественники во главе с Дмитруком снесли шлагбаум, который преграждал водителям авто дорогу к морю на 13-й фонтана. Тогда нардеп завля, что преграда там незаконная.

Жестко высказывался и обещал разобраться нардеп и по поводу нашумевшего случая со стрельбой на свадьбе. Тогда разгоряченные гости мероприятия не придумали лучшего развлечения как палить в воздух из автомата, и устраивать дрифт посреди оживленной магистрали.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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