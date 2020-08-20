Нардеп от “Слуги народа” собрался баллотироваться в мэры Одессы

Народный депутат Украины Артем Дмитрук из фракции “Слуга народа” заявил о намерении баллотироваться в мэры Одессы.

Об этом он заявил в эфире одесского “7 канала”.

«Меня поддерживает большое количество одесситов. Я не могу обмануть их ожидания. Я буду баллотироваться в мэры Одессы», — заявил Артем Дмитрук.

Аретем Дмитрук избран в парламент в округе №133 (Киевский район Одессы). Ему 27 лет, он родом из Козятина Винницкой области. До избрания в Раду руководил фитнес-клубом в Одессе. Титулованный спортсмен, чемпион различных турниров по пауэрлифтингу, кросфиту, самбо.

Ранее сообщалось, что партия “Слуга народа” может выдвинуть в мэры Одессы народного артиста Олега Филимонова. Съезд партии, на котором представят кандидатов в мэры разных городов от “Слуги народа” будет, вероятно, 21 августа.