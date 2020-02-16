fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе могут законодательно запретить застройку побережья

В Одессе могут законодательно запретить застройку побережья

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3022, которым вводится мораторий на застройку побережья.

Такая информация есть на сайте парламента.

Авторы законопроекта отмечают, что в последние годы в Одессе распространилась практика, когда изменяется целевое назначение земель и застраиваются многоэтажными домами территории баз отдыха, оздоровительно-рекреационных, спортивных комплексов, детских лагерей, специальных интернатов и санаториев, участков в зоне прибрежной защитной полосы.

Законопроектом предлагается ввести мораторий сроком на 3 года на строительство и изменение целевого назначения земель природно-заповедного фонда, другого природоохранного назначения, а также земель оздоровительного и рекреационного назначения в Одессе.

Авторами законопроекта выступили депутаты-одесситы Артем Дмитрук, Алексей Леонов, и их коллеги по партии «Слуга народа» Дарья Володина, Максим Заремский и Богдан Кицак.

Фото: Вячеслав Грубый

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить