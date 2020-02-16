В Одессе могут законодательно запретить застройку побережья

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3022, которым вводится мораторий на застройку побережья.

Такая информация есть на сайте парламента.

Авторы законопроекта отмечают, что в последние годы в Одессе распространилась практика, когда изменяется целевое назначение земель и застраиваются многоэтажными домами территории баз отдыха, оздоровительно-рекреационных, спортивных комплексов, детских лагерей, специальных интернатов и санаториев, участков в зоне прибрежной защитной полосы.

Законопроектом предлагается ввести мораторий сроком на 3 года на строительство и изменение целевого назначения земель природно-заповедного фонда, другого природоохранного назначения, а также земель оздоровительного и рекреационного назначения в Одессе.

Авторами законопроекта выступили депутаты-одесситы Артем Дмитрук, Алексей Леонов, и их коллеги по партии «Слуга народа» Дарья Володина, Максим Заремский и Богдан Кицак.

Фото: Вячеслав Грубый

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