В Одессе активисты снесли шлагбаум на Фонтане и освободили проезд к морю

В выходные на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана было неспокойно. Там устроили показательную акцию активисты во главе с лидером Артемом Дмитруком.

Общественники снесли шлагбаум, который преграждал водителям авто дорогу к морю. По мнению Артема Дмитрука, преграду там установили незаконно. При этом еще нелегально брали с местных жителей 50 гривен за то, чтобы спуститься к пляжу на машине.

Довольный поступком активист отметил, что он и его помощники, снеся шлагбаум, выполнили волю сотен людей, отдыхающих на пляже. Об этом он сказал на камеру, после чего выложил видео в группе “Курс Одесса” в Instagram.

– Вход свободный! Проезжайте бесплатно, дорогие одесситы и гости города! – заявил Артем Дмитрук.

Ролик в сети за считанные минуты набрал больше 10 тысяч просмотров. При этом многие в комментариях одобрили акцию, а некоторые даже попросили Артема пройтись и по другим пляжам города, где сложилась подобная ситуация. Одни например, приглашали приехать в Лузановку, другие – прогуляться на Фонтанку.

В свою очередь, одессит отметил, что положит конец беспределу, пообещав устроить подобные акции там, где еще есть несанкционированный платный въезд на пляж.

– Так будет с каждым! – пригрозил Артем.

Народ идею поддержал, не скрывая радости от того, что не придется платить за проезд. Однако радовались недолго. Уже через пару часов шлагбаум на 13-й станции вернули на место. А расстроенные горожане под видео стали писать о том, что с них опять требуют плату за спуск к пляжу на авто.

Фото, видео: Артем Дмитрук, группа “Курс Одесса” в Instagram