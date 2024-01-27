«Гроші на фронт»: одесити знову збиралися біля мерії на Думській (фоторепортаж)

Про це пише Телеграм-канал «Одеське життя».

«Звичайно, на перший погляд, це нерівне протистояння. З одного боку потужний і досвідчений бюрократичний апарат, з іншого – небайдужі люди, які вірять, що активна громадянська позиція під час війни зможе перемогти цинізм і вседозволеність. Але тільки від нас залежить результат, від нашої активної та солідарної підтримки армії»,

– зазначається у публікації.

Учасники акції з плакатами голосно скандували: «Гроші на фронт!»

На сьогоднішньому заході побувала і наша кореспондент. Ось кілька фотомиттєвостей:

Нагадаємо, акція в одеської мерії триває щосуботи з серпня 2023 року. Її ініціювала голова БФ «Корпорація монстрів», відома одеська волонтерка та громадська діячка Катерина Ножевнікова.

25 листопада 2023 року Ножевнікова вирішила припинити мітингувати під будинком одеської мерії, пояснивши це тим, що зрештою депутати виконали вимогу, з якої і почалися акції протесту, а саме – на бюджетній комісії вирішили рекомендувати колегам під час сесії скасувати рішення про виділення 106 мільйонів гривень на ремонт Київського районного суду. Одеси.

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