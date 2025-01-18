Что празднуют 18 января

День зажигания маяка

Отмечает роль маяков в обеспечении безопасности судоходства. Этот день напоминает об историческом значении маяков в навигации и их символическую функцию как проводников в сложных условиях. Он также может быть посвящен технической поддержке и обновлению этих сооружений.

День толкового словаря

Посвящен значению словарей для сохранения и развития языка. Этот день акцентирует на важности точных определений слов для обучения, исследований и повседневного общения. Словари остаются основным источником знаний о значении и происхождении слов.

День технического обслуживания

Формальное событие, подчеркивающее важность регулярного ухода за оборудованием и техникой. Его целью является напоминание о необходимости своевременного обслуживания для сохранения работоспособности и безопасности технических систем. Это также возможность оценить эффективность существующих процессов обслуживания.

Именины 18 января

Какие сегодня именины: Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Мария, Оксана.

Кто из известных людей родился 18 января

1979 год: украинский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Руслан Федотенко;

1982 год: украинская артистка балета, прима-балерина Екатерина Кухар;

1986 год: украинские биатлонистки, олимпийские чемпионки Валентина и Вита Семеренко.

Памятные даты 18 января

1535 год: испанский конкистадор Франсиско Писарро основывает в Перу нынешний город Лима;

1654 год: в Переяславе генеральный военный совет, который созывает гетман Богдан Хмельницкий, решает отдать Гетманщину под протекторат Московского царства с сохранением прав и вольностей Войска Запорожского;

1778 год: британский мореплаватель Джеймс Кук становится первым европейцем, который видит современные Гавайские острова и называет их Сандвичевыми островами;

1788 год: в Ботаническом заливе появляются первые британские поселенцы, которые должны были основать в Австралии исправительные колонии для преступников;

1800 год: окончательное поражение французских монархистов в борьбе со сторонниками революции;

1871 год: после окончания проигранной французами франко-прусской войны в Версальском дворце провозглашают создание Германской империи, известной как Второй Рейх;

1886 год: в выпуск поступает первый автомобиль;

1918 год: на собрании студентов Киевского университета Святого Владимира и Украинского национального университета принимают решение создать Студенческий курень Сечевых стрельцов;

1919 год: в Версале начинается Парижская мирная конференция, участники которой одобрили устав Лиги наций;

1919 год: в Лондоне основывают автомобилестроительную компанию «Бентли Моторз», которая специализировалась на производстве спортивных и изысканных автомобилей;

1919 год: польский пианист Игнаций Ян Падеревский становится премьер-министром Польской Республики;

1934 год: британскую полицию снаряжают карманными радиоприемниками, которыми передавали данные о совершенных преступлениях;

1939 год: в Хусте из представителей украинских партий, за исключением коммунистов, основывают Украинское Национальное Объединение — политическую организацию закарпатских украинцев;

1944 год: на Волыни происходят первые серьезные столкновения Украинской повстанческой армии с войсками НКВД;

1963 год: основывают футбольный клуб «Карпаты» (Львов);

1964 год: американские врачи призывают конгресс обязать сигаретные компании размещать на пачках предупреждения об опасности курения для здоровья;

1964 год: «Битлз» впервые попадают в американский хитпарад с песней «I want to hold your hand»;

1995 год: во время землетрясения силой 7,2 балла, происходящего в городе Кобе (Япония), погибает шесть с половиной тысяч человек;

1996 год: на носителе нового типа — DVD — выходит первое программное обеспечение;

1997 год: норвежец Берг Усланд заканчивает свой одиночный переход через Антарктиду, который стартовал 15 ноября 1996 года;

2023 год: катастрофа вертолета ГСЧС в Броварах.

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