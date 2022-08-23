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Флаг Украины на Воронцовском маяке и в аэропорту: фоторепортаж

Флаг Украины на Воронцовском маяке и в аэропорту: фоторепортаж

23 августа в Украине отмечают День государственного флага. В этой связи желто-голубое полотнище украсило сегодня Воронцовский маяк. Подняли флаг и на самом выском флагштоке в Одесской области возле Одесского аэропорта.

Воронцовский маяк – узнаваемый во всем мире символ Одессы и морские ворота города. Сегодня, в День государственного флага, его вновь, как и год назад, украсили желто голубым полотнищем.

флаг Украины украсил Воронцовский маяк флаг Украины украсил Воронцовский маяк флаг Украины украсил Воронцовский маяк флаг Украины украсил Воронцовский маяк

Аэропорт «Одесса» — тоже ворота нашего города, но уже воздушные. Там установлен самый высокий флагшток в регионе. Его высота 50 метров. Специально для этого флагштока изготовили флаг размерами 6х8 метров и второй год подряд торжественно подняли 23 августа.

подъем флага в аэропорту подъем флага в аэропорту

подъем флага в аэропорту

Напомним, что 23 августа – День государственного флага в Украине. О его значении и истории мы рассказывали в публикации: День Государственного Флага Украины — история и современность.

Фото: «Суспільне. Одеса» и Наталии Мажаровой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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