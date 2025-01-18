Що святкують 18 січня

День запалювання маяка

Відзначає роль маяків у забезпеченні безпеки судноплавства. Цей день нагадує про історичне значення маяків у навігації та їхню символічну функцію як провідників у складних умовах. Він також може бути присвячений технічній підтримці та оновленню цих споруд.

День тлумачного словника

Присвячений значенню словників для збереження та розвитку мови. Цей день акцентує на важливості точних визначень слів для навчання, досліджень і повсякденного спілкування. Словники залишаються основним джерелом знань про значення та походження слів.

День технічного обслуговування

Формальна подія, що підкреслює важливість регулярного догляду за обладнанням і технікою. Його метою є нагадування про необхідність своєчасного обслуговування для збереження працездатності та безпеки технічних систем. Це також можливість оцінити ефективність існуючих процесів обслуговування.

Іменини 18 січня

Які сьогодні іменини: Афанасій, Володимир, Дмитро, Євген, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Марія, Оксана.

Хто з відомих людей народився 18 січня

1979 рік: український хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі Руслан Федотенко;

1982 рік: українська артистка балету, прима-балерина Катерина Кухар;

1986 рік: українські біатлоністки, олімпійські чемпіонки Валентина і Віта Семеренко.

Пам’ятні дати 18 січня

1535 рік: іспанський конкістадор Франсіско Пісарро засновує у Перу нинішнє місто Ліма;

1654 рік: у Переяславі генеральна військова рада, яку скликає гетьман Богдан Хмельницький, вирішує віддати Гетьманщину під протекторат Московського царства зі збереженням прав і вольностей Війська Запорозького;

1778 рік: британський мореплавець Джеймс Кук стає першим європейцем, який бачить сучасні Гавайські острови і називає їх Сандвічевими островами;

1788 рік: у Ботанічній затоці з’являються перші британські поселенці, котрі мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців;

1800 рік: остаточна поразка французьких монархістів у боротьбі з прибічниками революції;

1871 рік: після закінчення програної французами франко-прусської війни у Версальському палаці проголошують створення Німецької імперії, відомої як Другий Рейх;

1886 рік: у випуск надходить перший автомобіль;

1918 рік: на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалюють рішення створити Студентський курінь Січових стрільців;

1919 рік: у Версалі розпочинається Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй;

1919 рік: у Лондоні засновують автомобілебудівну компанію «Бентлі Моторз», що спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів;

1919 рік: польський піаніст Ігнацій Ян Падеревський стає прем’єр-міністром Польської Республіки;

1934 рік: британську поліцію споряджують кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини;

1939 рік: у Хусті з представників українських партій, за винятком комуністів, засновують Українське Національне Об’єднання — політичну організацію закарпатських українців;

1944 рік: на Волині відбуваються перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС;

1963 рік: засновують футбольний клуб «Карпати» (Львів);

1964 рік: американські лікарі закликають конгрес зобов’язати сигаретні компанії розміщувати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров’я;

1964 рік: «Бітлз» уперше потрапляють в американський гітпарад з піснею «I want to hold your hand»;

1995 рік: під час землетрусу силою 7,2 бала, що стається у місті Кобе (Японія), гине шість із половиною тисяч осіб;

1996 рік: на носії нового типу — DVD — виходить перше програмне забезпечення;

1997 рік: норвежець Берґ Усланд закінчує свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року;

2023 рік: катастрофа гелікоптера ДСНС в Броварах.

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