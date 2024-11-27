День защиты черепах и праздник шпилек и иголок: праздники и события 27 ноября

Праздники 27 ноября

День основания Национальной Академии Наук

27 ноября в Украине празднуют День основания Национальной Академии Наук (НАНУ). Эта дата символизирует важный этап в развитии украинской науки, ведь именно в этот день в 1918 году была основана Украинская академия наук (УАН), которая стала предшественницей современной НАНУ. Академия была создана по инициативе гетмана Павла Скоропадского во время Украинского Государства. Ее первым президентом стал выдающийся ученый Владимир Вернадский, внесший большой вклад в развитие геохимии, биогеохимии и философии науки. УАН должна стать научным центром для развития естественных и гуманитарных наук в Украине, способствовать интеграции украинской науки в мировой контекст и поддерживать национальное возрождение.

В советский период академия получила название Академии наук РСФСР, ее структура и направления работы значительно расширились. После провозглашения независимости Украины в 1991 году академия получила современное название – Национальная академия наук Украины. НАНУ стала ведущим учреждением во многих областях науки, включая информационные технологии, физику, биологию, химию, а также социально-гуманитарные науки.

День шпилек и иголок

Этот необычный день имеет интересное происхождение и разные интерпретации, связанные как с искусством, так и с повседневной жизнью. День шпилек и игогок возник в США и первоначально имел отношение к театральному мюзиклу «Pins and Needles», который был создан и поставлен в 1937 году в Нью-Йорке. Этот спектакль, освещавший социальные и политические проблемы того времени, имел большой успех и оставил след в истории искусства. Она была связана с профсоюзным движением, участниками спектакля были работники текстильной промышленности.

День защиты черепах

А еще 27 ноября День защиты черепах. Это международная инициатива, призванная привлечь внимание к охране черепах и сохранению их природной среды обитания.

Черепахи – древние и загадочные существа, живущие на Земле уже более 100 миллионов лет, являясь предками некоторых видов динозавров. Их можно встретить в разных средах обитания – от тропических и умеренных морей до засушливых пустынь.

Эти животные символизируют выносливость и долголетие, тем не менее существует угроза их вымирания. Разрушение среды обитания, браконьерство и изменение климата поставили под угрозу существование многих видов черепах, что побуждает мир к глобальным усилиям по их сохранению.

Ранее мы рассказывали, почему в одесском парке Победы гибнут рыбы и черепахи

Чем запомнился в истории день 27 ноября

1095 год – папа Римский Урбан II на соборе в Клермоне провозглашает Первый крестовый поход;

1620 год – пилигримы высаживаются в Америке;

1893 год – во Львове проходит премьера пьесы Ивана Франко «Украденное счастье», постановку осуществил Костя Подвысоцкий, который и исполняет роль Николая Задорожного;

1895 год – Альфред Нобель подписывает свое завещание, по которому его имущество поступает в фонд Нобелевской премии;

1897 год – вводят в эксплуатацию Енакиевский металлургический завод – одно из старейших металлургических предприятий Украины;

1918 год – проходит первое учредительное совместное собрание Украинской Академии Наук, на котором президентом Академии был избран В. Вернадский, секретарем – А.Крымский;

1937 год – в возрасте 73 лет «народный патриарх» митрополит Василий (Липковский) расстрелян по приговору «тройки» НКВД;

1952 год – в свой первый рейс отправляется львовский троллейбус;

1992 год – в Вене пожар охватывает дворец Гофбург;

2004 год – Верховная Рада Украины на внеочередном заседании признает результаты повторного голосования на выборах президента 21.11.2004 не отражающими в полной мере волеизъявления народа и недействительными.

Кто родился 27 ноября