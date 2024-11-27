День захисту черепах та свято шпильок та голок: свята та події 27 листопада

Свята 27 листопада

День заснування Національної академії наук

27 листопада в Україні святкують День заснування Національної академії наук (НАНУ). Ця дата символізує важливий етап у розвитку української науки, адже саме цього дня 1918 року була заснована Українська академія наук (УАН), яка стала попередницею сучасної НАНУ. Академію було створено з ініціативи гетьмана Павла Скоропадського під час Української Держави. Її першим президентом став видатний учений Володимир Вернадський, який зробив великий внесок у розвиток геохімії, біогеохімії та філософії науки. УАН мала стати науковим центром для розвитку природничих та гуманітарних наук в Україні, сприяти інтеграції української науки в світовий контекст і підтримувати національне відродження.

У радянський період академія отримала назву Академії наук РСФСР, її структура та напрямки роботи значно розширилися. Після проголошення незалежності України в 1991 році академія отримала сучасну назву – Національна академія наук України. НАНУ стала провідною установою в багатьох галузях науки, включаючи інформаційні технології, фізику, біологію, хімію, а також соціально-гуманітарні науки.

День шпильок і голок

Цей незвичайний день має цікаве походження і різні інтерпретації, пов’язані як із мистецтвом, так і з повсякденним життям. День шпильок і голок виник у США і спочатку мав відношення до театрального мюзиклу «Pins and Needles», який був створений і поставлений у 1937 році в Нью-Йорку. Ця вистава, що висвітлювала соціальні та політичні проблеми того часу, мала великий успіх і залишила слід в історії мистецтва. Вона була пов’язана з профспілковим рухом, учасниками вистави були працівники текстильної промисловості.

День захисту черепах

А ще 27 листопада День захисту черепах. Це міжнародна ініціатива, покликана привернути увагу до охорони черепах і збереження їхнього природного середовища існування.

Черепахи – давні і загадкові створіння, які живуть на Землі вже понад 100 мільйонів років, будучи предками деяких видів динозаврів. Їх можна зустріти в різних середовищах існування – від тропічних і помірних морів до посушливих пустель.

Ці тварини символізують витривалість і довголіття, тим не менш існує загроза їхнього вимирання. Руйнування середовища існування, браконьєрство і зміна клімату поставили під загрозу існування багатьох видів черепах, що спонукає світ до глобальних зусиль щодо їхнього збереження.

Раніше ми розповідали, чому в одеському парку Перемоги гинуть риби та черепахи

Чим запам’ятався в історії день 27 листопада

1095 рік – папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголошує Перший хрестовий похід;

1620 рік – пілігрими висаджуються в Америці;

1893 рік – у Львові відбулася прем’єра п’єси Івана Франка «Украдене щастя», постановку здійснив Костя Підвисоцький, який і виконує роль Миколи Задорожного;

1895 рік – Альфред Нобель підписує свій заповіт, за яким його майно надходить до фонду Нобелівської премії;

1897 рік – вводять в експлуатацію Єнакіївський металургійний завод – одне з найстаріших металургійних підприємств України;

1918 рік – відбувається перше установче спільне зібрання Української Академії Наук, на якому президентом Академії був обраний В. Вернадський, секретарем – А.Кримський;

1937 рік – у віці 73 років «народний патріарх» митрополит Василь (Липківський) розстріляний за вироком «трійки» НКВС;

1952 рік – у свій перший рейс вирушає львівський тролейбус;

1992 рік – у Відні пожежа охоплює палац Гофбург;

2004 рік – Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнає результати повторного голосування на виборах президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу та недійсними.

Хто народився 27 листопада