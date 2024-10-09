Новости Одессы и Одесской области

Одессу сотряс мощный взрыв: россияне атаковали баллистикой

Одессу сотряс мощный взрыв: россияне атаковали баллистикой

Вечером среды, 9 октября 2024 года, в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги. И через пару минут прогремел достаточно сильный взрыв.

Сначала мониторинговые Телеграм-каналы сообщили о выходе баллистики с территории временно оккупированного Крыма, а позже – о цели на Одессу-Черноморск.

Предварительно, целью атаки снова стал город-спутник Одессы.

Еще по теме: Удар «шахедами» по Черноморску: как выглядят квартиры пострадавших горожан (фоторепортаж)

Также сообщалось о выходе баллистики в сторону Днепра и о взрывах в городе Павлограде Днепропетровской области.

У нас на данный момент чисто, но до отбоя лучше находиться в укрытиях.

Подробности станут известны позже. «Одесская жизнь» продолжает следить за событиями и при появлении официальной информации немедленно оповестит об этом своих читателей.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua