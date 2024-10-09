Одессу сотряс мощный взрыв: россияне атаковали баллистикой

Сначала мониторинговые Телеграм-каналы сообщили о выходе баллистики с территории временно оккупированного Крыма, а позже – о цели на Одессу-Черноморск.

Предварительно, целью атаки снова стал город-спутник Одессы.

Также сообщалось о выходе баллистики в сторону Днепра и о взрывах в городе Павлограде Днепропетровской области.

У нас на данный момент чисто, но до отбоя лучше находиться в укрытиях.

Подробности станут известны позже. «Одесская жизнь» продолжает следить за событиями и при появлении официальной информации немедленно оповестит об этом своих читателей.