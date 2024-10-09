Одессу сотряс мощный взрыв: россияне атаковали баллистикой

Вечером среды, 9 октября 2024 года, в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги. И через пару минут прогремел достаточно сильный взрыв.
Сначала мониторинговые Телеграм-каналы сообщили о выходе баллистики с территории временно оккупированного Крыма, а позже – о цели на Одессу-Черноморск.
Предварительно, целью атаки снова стал город-спутник Одессы.
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Также сообщалось о выходе баллистики в сторону Днепра и о взрывах в городе Павлограде Днепропетровской области.
У нас на данный момент чисто, но до отбоя лучше находиться в укрытиях.
Подробности станут известны позже. «Одесская жизнь» продолжает следить за событиями и при появлении официальной информации немедленно оповестит об этом своих читателей.