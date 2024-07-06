В Одессе фитнес-тренер обматерил военного – «ответка» пришла быстро (видео)

О возмутительном инциденте рассказал сегодня у себя в Facebook известный одесский общественный активист Демьян Ганул.

«Да мне по…й, что ты воевал»

Сначала Ганул обнародовал видео, на котором мужчина, который, по словам активиста, работает фитнес-тренером в Одессе, «с присущей сепаратисту ненавистью» всячески оскорбляет военного на ресепшн фитнес-клуба и, к тому же, желает смерти как ему, так и всем украинским военным.

«Мне было трудно досмотреть это видео до конца, адреналин и желание мести переполняют», – признался Демьян Ганул.

Он также добавил, что личность обидчика военных установлена – его зовут Свивастян Гогович.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика:

Из видео неясно, что послужило причиной конфликта, но в любом случае поведение мужчины за стойкой никак не может служить образцом адекватного общения с посетителями и не является приемлемым в нашем обществе.

И, по всей видимости, такого же мнения придерживаются и активисты.

«Мы с ребятами уже выехали к нему, на этот раз никто ему не поможет», – отметил Демьян Ганул.

«Я же говорил, нельзя обижать военных»

И вскоре активист опубликовал весьма показательные фото этого же тренера: на них у мужчины разбито лицо (из чего можно сделать вывод, что «воспитательная беседа» состоялась).

«Я же говорил, нельзя обижать военных. Когда эти дол…бы поймут, что нельзя быть быком, даже если ты фитнес тренер и немного накачался», – прокомментировал активист.

Но, как оказалось, это был еще не конец истории

Тренер-грубиян получил повестку

Спустя еще какое-то время Ганул сообщил, что оскорбивший военных тренер сразу же получил повестку и поехал проходить ВЛК.

«Я проконтролировал его трансфер до бусика, теперь военные смогут спросить его, почему он желал им смерти», – резюмировал активист.

Ну і на завершення історії з биком тренером який ображав військових☝🏻 Одразу отримав повістку та поїхав проходити ВЛК😎 Я проконтролював його трансфер до бусіка, тепер військові матимуть змогу запитати в нього чому він бажав їм смерті🤷🏻‍♂️ Опубликовано Дем’яном Ганулом Суббота, 6 июля 2024 г.

Напомним, аналогичный скандал разразился в Одессе на прошлой неделе. Тогда посетитель ветклиники обметерил врача-бывшего военного Алексея Притулу за то, что тот не смог встать и осмотреть его собаку. Алексей потерял на фронте обе ноги и сейчас передвигается на протезах. Он не стал замалчивать этот инцидент и уже на следующий день стало известно, что одессит, обругавший в ветклинике ветерана на протезах Алексея Притулу, вынужден был извиниться перед потерпевшим. А в полиции в отношении него составили административный протокол.