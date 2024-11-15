День противодействия буллингу и день таблицы умножения: что еще празднуют 15 ноября

Что празднуют в Украине и мире 15 ноября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Что празднуют 15 ноября
Международный день противодействия буллингу
Этот день призывает к повышению осведомленности о проблеме буллинга и методах его предотвращения. Буллинг влияет на психическое здоровье и самочувствие детей и взрослых, поэтому важно создавать безопасную среду в школах и на работе. Во время проведения мероприятий и лекций участники получают знания о том, как противодействовать буллингу и защищать себя и других. Это также возможность для учебных заведений и родителей объединить усилия для преодоления этой проблемы.
Всемирный день таблицы умножения
Этот день посвящен популяризации математической грамотности среди детей и взрослых. Таблица умножения является основой многих математических операций, и ее знание помогает быстро выполнять расчеты. Проведение конкурсов и викторин на скорость умножения мотивирует детей лучше усваивать материал. Этот день также предоставляет возможность педагогам использовать креативные подходы для обучения математике.
Международный фестиваль духовной музыки и искусства
Фестиваль объединяет художников и музыкантов со всего мира для чествования духовной культуры и музыкального наследия. В течение мероприятия участники могут насладиться классическими и современными духовными произведениями, вдохновляющими на размышления и самопознание. Это культурное событие, способствующее популяризации духовного искусства и его роли в обществе. Фестиваль напоминает о том, как музыка способна объединять разные культуры и поколения.
Международный день писателей, которые находятся в заключении
Этот день напоминает о литераторах, которые находятся за решеткой из-за своего творчества и позиции. Он призывает к поддержке свободы слова и выражения мнений, которые являются фундаментом демократического общества. Организации и активисты используют этот день, чтобы осветить истории заключенных авторов и призвать к их освобождению. События подчеркивают важность защиты прав человека для творческих деятелей по всему миру.
День Стива Ирвина
Этот день посвящен чествованию памяти Стива Ирвина, австралийского натуралиста и телеведущего, известного своей любовью к дикой природе. Ирвин пропагандировал важность сохранения редких видов и их среды обитания, вдохновляя людей по всему миру. День напоминает о его значительном вкладе в популяризацию защиты природы и животного мира. Люди по всему миру выражают уважение, поддерживая экологические инициативы и распространяя знания о природе.
Европейский день музыкальной терапии
Этот день направлен на популяризацию музыкальной терапии как эффективного метода для поддержания физического и психического здоровья. Музыкальная терапия помогает уменьшить стресс, улучшить настроение и развивать когнитивные навыки. В медицинских учреждениях Европы отмечают положительное влияние музыки на восстановление после болезней и травм. Это также возможность для специалистов поделиться своим опытом и новыми методами в сфере музыкальной терапии.
Всемирный день вазэктомии
Этот день привлекает внимание к вазэктомии как методу планирования семьи для мужчин. Он подчеркивает важность осведомленности о вариантах ответственного отцовства и контроль над репродуктивным здоровьем. Мужчины и их семьи могут больше узнать об этом методе и его преимуществах, а также получить консультации специалистов. Мероприятия направлены на снижение стигматизации вокруг вазэктомии и ответственного планирования семьи.
Международный день сыра и хлеба
Этот день посвящен почитанию двух основных продуктов, которые являются популярными во многих кухнях мира. Хлеб и сыр символизируют простоту и универсальность, поскольку их сочетание знакомо практически каждому. В этот день проводятся дегустации, мастер-классы и мероприятия, посвященные традициям выпекания хлеба и изготовления сыра. Это возможность напомнить о важности натуральных продуктов и мастерства кулинаров.
Всемирный день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких
Этот день призван привлечь внимание к проблеме хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ) и повысить осведомленность о методах его профилактики. Врачи, общественные организации и пациенты работают вместе, чтобы информировать общество о признаках и лечении ХОБЛ. Благодаря образовательным мероприятиям люди узнают о важности отказа от курения и своевременного обследования. Это способствует снижению распространения заболевания и улучшению качества жизни пациентов.
Именины 15 ноября
Какие сегодня именины: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп.
Кто из известных людей родился 15 ноября
- 1837 год: философ-неокантианец 19 века из Украины, известный своим большим влиянием на Фридриха Ницше и Теодора Лесинга, который посвятил логике Спира тему своей докторской диссертации, Африкан Спир;
- 1965 год: украинский политик, дипломат, заместитель главы Секретариата президента Украины Ющенко Роман Бессмертный;
- 1981 год: уроженец Керчи, участник Евромайдана, Герой Украины Сергей Кемский.
Памятные даты 15 ноября
- 1492 год: Христофор Колумб впервые описывает табак, который употребляли индейцы;
- 1837 год: публикуют систему стенографии;
- 1881 год: патент на воздухоплавательный снаряд получает Александр Можайский;
- 1884 год: в Берлине открывается Международная конференция 14 государств по африканским вопросам, которая становится одним из этапов борьбы колониальных стран за раздел Африки;
- 1887 год: Карл Гесснер получает патент на цинковую батарейку;
- 1889 год: в Бразилии в результате военного переворота свергают императора Педру II, страна становится республикой;
- 1904 год: получен патент на бритву со сменными лезвиями;
- 1918 год: начинается возглавляемое Директорией восстание против власти гетмана Павла Скоропадского;
- 1919 год: по совместному решению Директории и правительства УНР члены Директории Федор Швец и Андрей Макаренко выезжают с дипломатическими поручениями за границу, передав всю полноту власти Симону Петлюре;
- 1920 год: в Женеве проходит первое заседание Ассамблеи Лиги Наций, созданной в 1919 году;
- 1940 год: более 500 самолетов люфтваффе проводят массированную 10-часовую бомбардировку города Ковентри (Coventry, Великобритания);
- 1945 год: в Аугсбурге группой украинских ученых, находившихся в эмиграции, основывается Украинская свободная академия наук;
- 1957 год: происходит первый полет межконтинентального пассажирского самолета Ту-144;
- 1960 год: в море выходит первая американская подводная лодка класса типа «Джордж Вашингтон» с ядерными ракетами на борту;
- 1971 год: фирма Intel выпускает первый микропроцессор Intel 4004;
- 2004 год: на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины проходят первые открытые дебаты кандидатов на пост президента Украины — Виктора Ющенко и Виктора Януковича.
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