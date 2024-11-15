День противодействия буллингу и день таблицы умножения: что еще празднуют 15 ноября

Что празднуют 15 ноября

Международный день противодействия буллингу

Этот день призывает к повышению осведомленности о проблеме буллинга и методах его предотвращения. Буллинг влияет на психическое здоровье и самочувствие детей и взрослых, поэтому важно создавать безопасную среду в школах и на работе. Во время проведения мероприятий и лекций участники получают знания о том, как противодействовать буллингу и защищать себя и других. Это также возможность для учебных заведений и родителей объединить усилия для преодоления этой проблемы.

Всемирный день таблицы умножения

Этот день посвящен популяризации математической грамотности среди детей и взрослых. Таблица умножения является основой многих математических операций, и ее знание помогает быстро выполнять расчеты. Проведение конкурсов и викторин на скорость умножения мотивирует детей лучше усваивать материал. Этот день также предоставляет возможность педагогам использовать креативные подходы для обучения математике.

Международный фестиваль духовной музыки и искусства

Фестиваль объединяет художников и музыкантов со всего мира для чествования духовной культуры и музыкального наследия. В течение мероприятия участники могут насладиться классическими и современными духовными произведениями, вдохновляющими на размышления и самопознание. Это культурное событие, способствующее популяризации духовного искусства и его роли в обществе. Фестиваль напоминает о том, как музыка способна объединять разные культуры и поколения.

Международный день писателей, которые находятся в заключении

Этот день напоминает о литераторах, которые находятся за решеткой из-за своего творчества и позиции. Он призывает к поддержке свободы слова и выражения мнений, которые являются фундаментом демократического общества. Организации и активисты используют этот день, чтобы осветить истории заключенных авторов и призвать к их освобождению. События подчеркивают важность защиты прав человека для творческих деятелей по всему миру.

День Стива Ирвина

Этот день посвящен чествованию памяти Стива Ирвина, австралийского натуралиста и телеведущего, известного своей любовью к дикой природе. Ирвин пропагандировал важность сохранения редких видов и их среды обитания, вдохновляя людей по всему миру. День напоминает о его значительном вкладе в популяризацию защиты природы и животного мира. Люди по всему миру выражают уважение, поддерживая экологические инициативы и распространяя знания о природе.

Европейский день музыкальной терапии

Этот день направлен на популяризацию музыкальной терапии как эффективного метода для поддержания физического и психического здоровья. Музыкальная терапия помогает уменьшить стресс, улучшить настроение и развивать когнитивные навыки. В медицинских учреждениях Европы отмечают положительное влияние музыки на восстановление после болезней и травм. Это также возможность для специалистов поделиться своим опытом и новыми методами в сфере музыкальной терапии.

Всемирный день вазэктомии

Этот день привлекает внимание к вазэктомии как методу планирования семьи для мужчин. Он подчеркивает важность осведомленности о вариантах ответственного отцовства и контроль над репродуктивным здоровьем. Мужчины и их семьи могут больше узнать об этом методе и его преимуществах, а также получить консультации специалистов. Мероприятия направлены на снижение стигматизации вокруг вазэктомии и ответственного планирования семьи.

Международный день сыра и хлеба

Этот день посвящен почитанию двух основных продуктов, которые являются популярными во многих кухнях мира. Хлеб и сыр символизируют простоту и универсальность, поскольку их сочетание знакомо практически каждому. В этот день проводятся дегустации, мастер-классы и мероприятия, посвященные традициям выпекания хлеба и изготовления сыра. Это возможность напомнить о важности натуральных продуктов и мастерства кулинаров.

Всемирный день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких

Этот день призван привлечь внимание к проблеме хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ) и повысить осведомленность о методах его профилактики. Врачи, общественные организации и пациенты работают вместе, чтобы информировать общество о признаках и лечении ХОБЛ. Благодаря образовательным мероприятиям люди узнают о важности отказа от курения и своевременного обследования. Это способствует снижению распространения заболевания и улучшению качества жизни пациентов.

Именины 15 ноября

Какие сегодня именины: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп.

Кто из известных людей родился 15 ноября

1837 год: философ-неокантианец 19 века из Украины, известный своим большим влиянием на Фридриха Ницше и Теодора Лесинга, который посвятил логике Спира тему своей докторской диссертации, Африкан Спир;

1965 год: украинский политик, дипломат, заместитель главы Секретариата президента Украины Ющенко Роман Бессмертный;

1981 год: уроженец Керчи, участник Евромайдана, Герой Украины Сергей Кемский.

Памятные даты 15 ноября

1492 год: Христофор Колумб впервые описывает табак, который употребляли индейцы;

1837 год: публикуют систему стенографии;

1881 год: патент на воздухоплавательный снаряд получает Александр Можайский;

1884 год: в Берлине открывается Международная конференция 14 государств по африканским вопросам, которая становится одним из этапов борьбы колониальных стран за раздел Африки;

1887 год: Карл Гесснер получает патент на цинковую батарейку;

1889 год: в Бразилии в результате военного переворота свергают императора Педру II, страна становится республикой;

1904 год: получен патент на бритву со сменными лезвиями;

1918 год: начинается возглавляемое Директорией восстание против власти гетмана Павла Скоропадского;

1919 год: по совместному решению Директории и правительства УНР члены Директории Федор Швец и Андрей Макаренко выезжают с дипломатическими поручениями за границу, передав всю полноту власти Симону Петлюре;

1920 год: в Женеве проходит первое заседание Ассамблеи Лиги Наций, созданной в 1919 году;

1940 год: более 500 самолетов люфтваффе проводят массированную 10-часовую бомбардировку города Ковентри (Coventry, Великобритания);

1945 год: в Аугсбурге группой украинских ученых, находившихся в эмиграции, основывается Украинская свободная академия наук;

1957 год: происходит первый полет межконтинентального пассажирского самолета Ту-144;

1960 год: в море выходит первая американская подводная лодка класса типа «Джордж Вашингтон» с ядерными ракетами на борту;

1971 год: фирма Intel выпускает первый микропроцессор Intel 4004;

2004 год: на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины проходят первые открытые дебаты кандидатов на пост президента Украины — Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

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