День протидії булінгу та день таблиці множення: що ще святкують 15 листопада

Що святкують 15 листопада

Міжнародний день протидії булінгу

Цей день закликає до підвищення обізнаності про проблему булінгу та методи його запобігання. Булінг впливає на психічне здоров’я та самопочуття дітей і дорослих, тому важливо створювати безпечне середовище у школах та на роботі. Під час проведення заходів та лекцій учасники отримують знання про те, як протидіяти булінгу та захищати себе і інших. Це також можливість для закладів освіти та батьків об’єднати зусилля для подолання цієї проблеми.

Всесвітній день таблиці множення

Цей день присвячений популяризації математичної грамотності серед дітей та дорослих. Таблиця множення є основою багатьох математичних операцій, і її знання допомагає швидко виконувати розрахунки. Проведення конкурсів та вікторин на швидкість множення мотивує дітей краще засвоювати матеріал. Цей день також надає можливість педагогам використовувати креативні підходи для навчання математики.

Міжнародний фестиваль духовної музики та мистецтва

Фестиваль об’єднує митців і музикантів з усього світу для вшанування духовної культури та музичної спадщини. Протягом заходу учасники можуть насолодитися класичними і сучасними духовними творами, що надихають на роздуми та самопізнання. Це культурна подія, що сприяє популяризації духовного мистецтва та його ролі у суспільстві. Фестиваль нагадує про те, як музика здатна об’єднувати різні культури і покоління.

Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув’язненні

Цей день нагадує про літераторів, які перебувають за ґратами через свою творчість та позицію. Він закликає до підтримки свободи слова та висловлення думок, які є фундаментом демократичного суспільства. Організації та активісти використовують цей день, щоб висвітлити історії ув’язнених авторів і закликати до їхнього звільнення. Події підкреслюють важливість захисту прав людини для творчих діячів по всьому світу.

День Стіва Ірвіна

Цей день присвячений вшануванню пам’яті Стіва Ірвіна, австралійського натураліста та телеведучого, відомого своєю любов’ю до дикої природи. Ірвін пропагував важливість збереження рідкісних видів та їхнього середовища існування, надихаючи людей по всьому світу. День нагадує про його значний внесок у популяризацію захисту природи та тваринного світу. Люди по всьому світу висловлюють повагу, підтримуючи екологічні ініціативи та поширюючи знання про природу.

Європейський день музичної терапії

Цей день спрямований на популяризацію музичної терапії як ефективного методу для підтримки фізичного та психічного здоров’я. Музична терапія допомагає зменшити стрес, покращити настрій та розвивати когнітивні навички. У медичних закладах Європи відзначають позитивний вплив музики на відновлення після хвороб і травм. Це також нагода для спеціалістів поділитися своїм досвідом та новими методами у сфері музичної терапії.

Всесвітній день вазектомії

Цей день привертає увагу до вазектомії як методу планування сім’ї для чоловіків. Він підкреслює важливість обізнаності про варіанти відповідального батьківства та контроль над репродуктивним здоров’ям. Чоловіки та їхні родини можуть більше дізнатися про цей метод і його переваги, а також отримати консультації фахівців. Заходи спрямовані на зниження стигматизації навколо вазектомії та відповідального планування сім’ї.

Міжнародний день сиру і хліба

Цей день присвячений шануванню двох основних продуктів, які є популярними у багатьох кухнях світу. Хліб і сир символізують простоту та універсальність, оскільки їх поєднання знайоме практично кожному. У цей день проводяться дегустації, майстер-класи та заходи, присвячені традиціям випікання хліба та виготовлення сиру. Це можливість нагадати про важливість натуральних продуктів і майстерності кулінарів.

Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень

Цей день покликаний привернути увагу до проблеми хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) та підвищити обізнаність про методи його профілактики. Лікарі, громадські організації та пацієнти працюють разом, щоб інформувати суспільство про ознаки та лікування ХОЗЛ. Завдяки освітнім заходам люди дізнаються про важливість відмови від куріння та своєчасного обстеження. Це сприяє зниженню поширення захворювання та покращенню якості життя пацієнтів.

Іменини 15 листопада

Які сьогодні іменини: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип.

Хто з відомих людей народився 15 листопада

1837 рік: філософ-неокантіанець 19 століття з України, відомий своїм великим впливом на Фрідріха Ніцше та Теодора Лесінґа, який присвятив логіці Спіра тему своєї докторської дисертації, Африкан Спір;

1965 рік: український політик, дипломат, заступник голови Секретаріату президента України Ющенка Роман Безсмертний;

1981 рік: уродженець Керчі, учасник Євромайдану, Герой України Сергій Кемський.

Пам’ятні дати 15 листопада

1492 рік: Христофор Колумб вперше описує тютюн, який вживали індіанці;

1837 рік: публікують систему стенографії;

1881 рік: патент на повітроплавальний снаряд отримує Олександр Можайський;

1884 рік: у Берліні відкривається Міжнародна конференція 14 держав з африканських питань, яка стає одним із етапів боротьби колоніальних країн за поділ Африки;

1887 рік: Карл Гесснер отримує патент на цинкову батарейку;

1889 рік: у Бразилії внаслідок військового перевороту повалюють імператора Педру II, країна стає республікою;

1904 рік: отримано патент на бритву зі змінними лезами;

1918 рік: розпочинається очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського;

1919 рік: за спільним рішенням Директорії та уряду УНР члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко виїзджають з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади Симонові Петлюрі;

1920 рік: у Женеві відбувається перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної 1919 року;

1940 рік: понад 500 літаків люфтваффе проводять масоване 10-годинне бомбування міста Ковентрі (Coventry, Велика Британія);

1945 рік: в Аугсбурзі групою українських вчених, що перебували в еміграції, засновується Українська вільна академія наук;

1957 рік: відбувається перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144;

1960 рік: в море виходить перший американський підводний човен класу типу «Джордж Вашингтон» з ядерними ракетами на борту;

1971 рік: фірма Intel випускає перший мікропроцесор Intel 4004;

2004 рік: на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбуваються перші відкриті дебати кандидатів на пост президента України — Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

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