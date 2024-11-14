Между «кусочком рая» и реальностью: как художники Бессарабии работают во время войны

— Надежда, а почему экспозицию своих картин вы объединили таким необычным названием — «Звон степного перламутра»?

— На выставке представлены преимущественно пейзажи Бессарабии, которые я пишу исключительно с натуры — для меня важно общение с природой, с людьми. У нас нет каких-то ярких пейзажей — горных ущелий, водопадов. Природа незаметна, в нее надо вглядеться. Она напоминает мне беленькую ракушку: на первый взгляд, она ничем не примечательна, но если держать в руках и рассматривать, перламутр начинает играть всеми цветами. Наша природа — как маленький серебряный колокольчик: его звон тихий, но очень мелодичный. Чтобы услышать этот колокольчик, надо сделать работу над собой. Когда мы с коллегами выезжали на пленэры, для меня только на третий-четвертый день работы открывались все оттенки, глубокие рефлексы, особенно цвет.

— Удается ли работать во время войны? Приходит ли вдохновение в такие тяжелые времена?

— Мне кажется, что нам, художникам, и вообще творческим людям даже проще, потому что у нас есть «кусок рая» или «островок спасения». В творчестве мы можем увлечься, передавая прекрасное на полотнах.

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Конечно, с началом войны все как будто застыло. Пленэры уже не удается проводить. Мы с коллегами периодически выезжали на пленэры. Это возможность действительно оторваться от всех бытовых вопросов и заниматься только творчеством. Пленэр — это когда надо проснуться до восхода солнца, чтобы успеть до его появления установить в заранее выбранном месте свой мольберт.

Сейчас, во время войны, многие люди даже перестали думать о том, что можно купить картину в подарок или просто себе на радость. Многие, к сожалению, потеряли эту возможность. Но для художников появились другие возможности продавать свои работы на международных аукционах. Европейцы, американцы, австралийцы покупают работы наших художников.

— Я знаю, что в составе творческой бригады художников вы более двадцати лет участвовали в росписи храмов — сейчас эта работа продолжается?

— К сожалению, нет. Мы действительно расписали не один храм. Последним объектом до большой войны стал храм в честь святых 12 апостолов в Киеве. Также в столице мы пять лет расписывали храм Симеона Столпника. Работали в Ржищеве, на родине Лины Костенко, где расписывали храм-памятник. И, конечно, работали в храмах юга Одесской области.

— Последние пять лет вы преподаете изобразительное искусство в Центре внешкольного образования «Жемчужина» — что вам дает эта деятельность?

— Мне нравится работать с маленькими детьми. Я их называю ангелочками: это маленькие люди с чистыми помыслами и с чистым мировоззрением — я от этого просто получаю удовольствие!

— Вы сама — мать троих детей. Когда они были маленькими, занимались ли вы живописью?

— В тот период я не могла оставить домашние дела, взять мольберт и поехать писать с натуры. И вот что я себе придумала — писать в голове. Увидела красивый пейзаж — мысленно ставлю перед собой палитру, выстраиваю композицию, замешиваю краски. Вот так и поддерживала творческую форму.

— Вы получили высшее художественное образование в Болгарии. Что запомнилось со студенческих времен, с начала вашей карьеры?

— Мы с Сергеем (мой муж тоже художник, мы с ним познакомились, когда были абитуриентами) участвовали в большой выставке «Балканская икона». На ней были представлены работы иконописцев из Болгарии, Сербии, Македонии, Румынии, Греции и других стран. Выставка переезжала из страны в страну. Наши работы продавались, поэтому к каждой очередной выставке нам приходилось делать новые. Это были копии старинных икон, мы имели возможность работать в музее, где они хранились. Молодежь, наши сверстники, летом отдыхали на море, а мы с Сергеем работали в монастырях и храмах.

— Надежда, о чем мечтаете?

— У меня есть мечта написать серию портретов девушек и женщин в национальных костюмах.

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