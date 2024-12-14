День ликвидатора и День бесплатной доставки: что еще празднуют 14 декабря

Что празднуют 14 декабря

День ликвидатора

Этот день чествует людей, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он призван напомнить об их героизме и весомом вкладе в минимизацию экологической и гуманитарной катастрофы. Мероприятие акцентирует на важности их работы для общества.

День Больше добра сегодня

Цель этого дня — поощрить людей к совершению добрых поступков. Это может быть помощь близким, поддержка незнакомцев или участие в благотворительных инициативах. День способствует распространению позитива и поддержки в обществе.

День бесплатной доставки

Коммерческий день, который стимулирует покупки, предлагая клиентам экономию на доставке. Участники акции имеют возможность заказывать товары без дополнительных расходов за пересылку. Это прекрасная возможность для потребителей воспользоваться выгодными предложениями.

День жареных каштанов

Посвящен гастрономической традиции приготовления каштанов. Во многих странах жареные каштаны являются популярным сезонным лакомством. День напоминает об уюте и наслаждении, которые приносит этот простой, но вкусный деликатес.

Филимонов день

Этот день ассоциируется с народными приметами и традициями, связанными с зимним периодом. Считается, что погода в этот день может указать на изменения в природе в ближайшее время. В народном календаре его иногда упоминают как день приготовлений к зимним работам.

Всемирный день обезьян

Привлекает внимание к многообразию видов обезьян и их среды обитания. Этот день акцентирует на необходимости защиты приматов и сохранения их экосистем. Он также напоминает о роли обезьян в природе и научных исследованиях.

Международный день условно-бесплатных программ

Этот день отмечает распространение программного обеспечения с условно-бесплатным доступом. Он напоминает пользователям о возможности ознакомления с программами перед их приобретением. День способствует популяризации таких программ среди широкого круга потребителей.

Именины 14 декабря

Какие сегодня именины: Аполлон, Зосима, Илларион, Ипатий, Левко, Леонид и Филимон.

Кто из известных людей родился 14 декабря

1850 год: украинский живописец и график Николай Кузнецов;

1884 год: украинский церковный деятель (УГКЦ), епископ Николай Чарнецкий;

1972 год: капитан СБУ, первый погибший военнослужащий в войне на Донбассе, Герой Украины (посмертно) Геннадий Биличенко.

Памятные даты 14 декабря

1819 год: Алабама становится 22-м штатом США;

1900 год: Макс Планк выступает с докладом в Немецком физическом обществе о сформулированном им законе излучения;

1901 год: в Лондоне проводят первый турнир по настольному теннису;

1903 год: в Кити Гоук (штат Северная Каролина), братья Райт делают первую попытку подняться в воздух на сконструированном ими самолете;

1911 год: человек впервые покоряет Южный полюс;

1918 год: гетман Павел Скоропадский отрекается от власти в пользу Директории УНР;

1935 год: премьерой оперетты И.Штрауса «Летучая мышь» в помещении бывшего Троицкого народного дома открывается Киевский театр оперетты;

1947 год: матчем «Реал» Мадрид — «Белененсеш» Лиссабон, который заканчивается победой хозяев со счетом 3:1, открывают стадион «Сантьяго Бернабеу»;

1949 год: Иерусалим становится столицей Израиля;

1950 год: было основано Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;

1955 год: членами ООН становятся Народная Республика Албания, Австрия, Народная Республика Болгария, Камбоджа, Цейлон, Финляндия, Венгерская Народная Республика, Ирландия, Италия, Иордания, Лаос, Объединенное Ливийское королевство, Непал, Португалия, Народная Республика Румыния и Испания;

1960 год: в Париже подписывают Конвенцию об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

1962 год: американская автоматическая межпланетная станция «Маринер-2» становится первым аппаратом, который долетел до Венеры;

1989 год: Роман Гнатишин становится генерал-губернатором Канады (принял присягу 29 января 1990 года);

1996 год: на 11 недель американский хитпарад возглавляет песня Don’t Speak группы No Doubt;

2004 год: на юге Франции открывают самый высокий мост-виадук Мийо;

2008 год: 29-летний журналист египетского телеканала «Аль-Багдадия» Мунтазар Аль Зейди бросает ботинки в американского президента Джорджа Буша со словами «Это тебе мой прощальный поцелуй, собака!»;

2009 год: в центре Стокгольма происходит запуск в эксплуатацию первой в мире мобильной сети на базе технологии Long Term Evolution;

2012 год: происходит стрельба в Сэнди-Гук.

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