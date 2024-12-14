День ліквідатора та День безкоштовної доставки: що ще святкують 14 грудня

Що святкують 14 грудня

День ліквідатора

Цей день вшановує людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Він покликаний нагадати про їхній героїзм та вагомий внесок у мінімізацію екологічної та гуманітарної катастрофи. Захід акцентує на важливості їхньої роботи для суспільства.

День Більше добра сьогодні

Мета цього дня – заохотити людей до здійснення добрих вчинків. Це може бути допомога близьким, підтримка незнайомців чи участь у благодійних ініціативах. День сприяє поширенню позитиву та підтримки у суспільстві.

День безкоштовної доставки

Комерційний день, який стимулює покупки, пропонуючи клієнтам економію на доставці. Учасники акції мають можливість замовляти товари без додаткових витрат за пересилання. Це чудова нагода для споживачів скористатися вигідними пропозиціями.

День смажених каштанів

Присвячений гастрономічній традиції приготування каштанів. У багатьох країнах смажені каштани є популярним сезонним смаколиком. День нагадує про затишок і насолоду, які приносить цей простий, але смачний делікатес.

Филимонів день

Цей день асоціюється із народними прикметами та традиціями, пов’язаними із зимовим періодом. Вважається, що погода цього дня може вказати на зміни у природі найближчим часом. У народному календарі його іноді згадують як день приготувань до зимових робіт.

Всесвітній день мавп

Привертає увагу до різноманіття видів мавп та їхнього середовища проживання. Цей день акцентує на необхідності захисту приматів та збереження їхніх екосистем. Він також нагадує про роль мавп у природі та наукових дослідженнях.

Міжнародний день умовно-безкоштовних програм

Цей день відзначає поширення програмного забезпечення з умовно-безкоштовним доступом. Він нагадує користувачам про можливість ознайомлення з програмами перед їхнім придбанням. День сприяє популяризації таких програм серед широкого кола споживачів.

Іменини 14 грудня

Які сьогодні іменини: Аполлон, Зосима, Іларіон, Іпатій, Левко, Леонід та Филимон.

Хто з відомих людей народився 14 грудня

1850 рік: український живописець і графік Микола Кузнецов;

1884 рік: український церковний діяч (УГКЦ), єпископ Миколай Чарнецький;

1972 рік: капітан СБУ, перший загиблий військовослужбовець у війні на Донбасі, Герой України (посмертно) Геннадій Біліченко.

Пам’ятні дати 14 грудня

1819 рік: Алабама стає 22-м штатом США;

1900 рік: Макс Планк виступає із доповіддю у Німецькому фізичному товаристві про сформульований ним закон випромінення;

1901 рік: в Лондоні проводять перший турнір з настільного тенісу;

1903 рік: в Кіті Гоук (штат Північна Кароліна), брати Райт роблять першу спробу піднятися в повітря на сконструйованому ними літаку;

1911 рік: людина вперше підкорює Південний полюс;

1918 рік: гетьман Павло Скоропадський зрікається влади на користь Директорії УНР;

1935 рік: прем’єрою оперети Й.Штрауса «Кажан» у приміщенні колишнього Троїцького народного дому відкривається Київський театр оперети;

1947 рік: матчем «Реал» Мадрид — «Белененсеш» Лісабон, який закінчується перемогою господарів з рахунком 3:1, відкривають стадіон «Сантьяго Бернабеу»;

1949 рік: Єрусалим стає столицею Ізраїлю;

1950 рік: було засноване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;

1955 рік: членами ООН стають Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об’єднане Лівійське королівство, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспанія;

1960 рік: у Парижі підписують Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР);

1962 рік: американська автоматична міжпланетна станція «Марінер-2» стає першим апаратом, який долетів до Венери;

1989 рік: Роман Гнатишин стає генерал-губернатором Канади (склав присягу 29 січня 1990 року);

1996 рік: на 11 тижнів американський гітпарад очолює пісня Don’t Speak гурту No Doubt;

2004 рік: на півдні Франції відкривають найвищий міст-віадук Мійо;

2008 рік: 29-річний журналіст єгипетського телеканалу «Аль-Багдадія» Мунтазар Аль Зейді кидає черевики у американського президента Джорджа Буша зі словами «Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!»;

2009 рік: в центрі Стокгольма відбувається запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution;

2012 рік: стається стрілянина у Сенді-Гук.

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