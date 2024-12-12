«Все, что я делаю — помогает жить»: история 80-летнего маэстро, возродившего украинский хор

Песни бабушки Тальки

Родился Владимир Кропивянский в Киеве 4 декабря 1944 года. Голод 1947-го заставил родителей отвезти сына к бабушке в село Степановка, что на Одесщине, — у бабушки была своя корова, был хлеб и до хлеба. Там он и окончил семь классов школы.

— У моего дяди была гармошка и мне очень нравилось, как его пальцы бегали по клавишам, и гармошка выдавала такие задушевные мелодии, что мне то танцевать, а то плакать хотелось, — вспоминает Владимир Александрович.

Бабушка Талька напевала мелодии, а он пробовал наигрывать. Те бабушкины песни и сегодня отзываются в сердце музыканта мелодией детства. Учил его дядя, учился и сам. А потом парня услышал незрячий музыкант, который приехал к ним в гости.

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Тот мужчина оказался профессиональным музыкантом и работал в доме культуры села Мостовое. Он забрал Вовку к себе, в село Мостовое, где учил его играть по нотам. Потом ему купили баян.

Вскоре музыкант повез его в Одесское музучилище, где он сдал экзамены и был зачислен на отделение по классу баяна.

Ездил в дом отдыха, чтобы поесть

Первые два года в училище парню давались нелегко — стипендию не получал, потому что математика немного хромала. Мама — инвалид второй группы — работала в колхозе. Больших доходов семья не имела, разве что иногда могла передать с десяток яиц. Юноша жил впроголодь. Преподаватель заметил, что парень очень похудел, и ему дали путевку в дом отдыха. Володя, чтобы не пропускать учебу, ездил туда только кушать.

На третьем курсе стало легче, ведь он стал подрабатывать. Даже сумел собрать 200 рублей для мамы, на которые она купила дом.

Кто такие «Бирзуляне»?

После окончания училища получил направление в Болград. Но товарищ переманил его в Татарбунар. Там он работал в музыкальной школе и Доме культуры, там и встретил свою первую жену, с которой переехали в Подольск.

К сожалению, болезнь забрала любимую в молодом возрасте.

Владимиру, который работал преподавателем по классу баяна, концертмейстером, предложили возглавить хор. Тогда там пели люди разных профессий — рабочие, инженеры, продавщицы. Однако в те времена возвеличивалась русская и нивелировалась украинская песня. Люди стали все меньше интересоваться творчеством, поэтому постепенно коллектив распался.

Прошли десятилетия. И в 2013 году Владимир Кропивьянский при поддержке руководства отдела культуры решил создать украинский народный хор. Дали ему название «Бирзуляны» — дань истории края, ведь первым названием Подольска была Бирзула.

Тогда зазвучали в его исполнении украинские народные песни, которые были найдены в старинных сундуках предков, и произведения современных авторов.

Тридцать поющих работников культуры

Народный хор украинской песни работников культуры Куяльницкой громады «Бирзуляны» сегодня известен далеко за пределами Одесской области. Ему аплодировали многие города Украины. В составе хора — тридцать работников культуры Куяльницкой громады. Это местные работники центра культуры, руководители и художественные руководители клубных учреждений и библиотекари громады. Репертуар хора сегодня насчитывает более тридцати песен.

Около двухсот украинских песен, сотня выступлений, благотворительные акции, конкурсы, творческие вечера — таков багаж творчества хора во главе с руководителем Владимиром Кропивьянским.

Каждое их выступление является благотворительным и сопровождается сбором средств на нужды ВСУ.

«Все, что делаю, помогает существовать»

Четвертого декабря Владимир Кропивянский отметил почтенный юбилей — 80-летие. Что дает вдохновение музыканту?

— Все, что делаю, помогает существовать в этом безумном мире, дает силы к жизни, — говорит Владимир Александрович. — Легко работать, когда ты в одной команде с людьми творческими и влюбленными в украинскую песню.

Одним из таких людей является Николай Козаченко — автор текста и музыки песни «Мое родное село», которая в обработке Владимира Кропивьянского сегодня есть в репертуаре хора.

— Именно сейчас, когда наши воины защищают украинскую землю, очень важно сохранение государственности и культурного наследия. Кроме того, песня поддерживает ментальное здоровье, что сегодня чрезвычайно важно для всех украинцев, — убежден Владимир Кропивьянский.

У музыканта есть жена, дети и внуки. Пока только дочь пробовала пойти по пути отца — она закончила Киевскую академию музыки имени Глиэра. Но решила получить еще и образование программиста, и пока радует игрой на пианино только родных и друзей.

Справка «ОЖ»

Коллектив является победителем Международного фестиваля-конкурса народного хорового пения имени Виталия ИЖЕВСКОГО в г. Ильинцы, Всеукраинских фестивалей-конкурсов народной песни имени Юрия ШТЕЛЬМАХА, фестиваля рождественских песнопений «Рождественские колокола» в Черноморске, призером Всеукраинского фестиваля-конкурса коллективов народного пения имени Порфирия ДЕМУЦКОГО в Киеве, Всеукраинского открытого фестиваля-конкурса имени Леопольда ЯЩЕНКО в Киеве, Всеукраинского фестиваля вокально-хорового искусства «Августовский запев» в Черноморске.

Гей, ви, браття козаченьки

Слова: Петро Власюк Музика: Олександр Стадник Гей, ви, браття, браття козаченьки Товариство січове. Україна, мати наша ненька У новий похід зове. Приспів: Вмиємось водою з сивого Дніпра, І прибуде сили для походу. Доки сонце сяє, слава не вмирає, Слава українського народу. Доки сонце сяє, слава не вмирає, Слава українського народу. Через доли, доли і байраки Клич почули з далини. Йдуть і їдуть землю захищати Вірні матері сини. Приспів. Вражим силам, силам не здолати України чесний рід. Стережіться, вороги-заброди, Вирушаємо в похід. Приспів.

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