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Цены на Привозе сегодня: мало брынзы, много хурмы (фоторепортаж)

Цены на Привозе сегодня: мало брынзы, много хурмы (фоторепортаж)

Декабрьский Привоз: холодно, ветер, что-то пролетает – «типа» снег… Людей много, но цены устраивают не всех.

Где та брынза?

В молочном корпусе женщина спрашивает подругу:

– Слушай, где та брынза?

– Ты что, не видишь? Вот и вот. И вон там еще.

– Да этого мало. Ни развернуться, ни выбрать вкусную. Мало брынзы.

– Зато цена какая! Вот еще на прошлой неделе можно было взять по 160 гривен. А здесь самая дешевая по двести!

На Привозе: брынза и фета

Продавщица:

– Берите, дешевле не будет! Праздники начались.

– А, понятно. Это мы, оказывается, во время праздников живем…

***
– Картошка такая красивая. Много, на любой вкус.

– Цена у нее – тоже на любой вкус.

– Давай лучше о позитиве, хорошо? Нервов на цены уже не хватает.

Продавец:

– Зачем вам эти нервы? Вот берите лучше хурму. Ее много сейчас.

– Ага, вы нам что, хурму вместо картошки предлагаете?.. Что за люди?!..

Картошка на Привозе: цены в декабре

Хурма и цитрусовые на Привозе

А что же с ценами «на всякий вкус»?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 30-45 грн;
  • лук – 20-35 грн;
  • помидоры – 30-100 грн;
  • свекла – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 35-80 грн;
  • баклажаны – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.
Привоз: овощи и фрукты
На Привозе в декабре
Одесский Привоз: овощи и зелень
Овощи на Привозе в декабре
Фрукты и овощи на Привозе
На Привозе: помидоры, яблоки, мандарины
Одесский Привоз: картошка, капуста, лук
Овощи и цитрусовые на Привозе
На Привозе: картошка, морковка и другие овощи

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 65-100 грн;
  • апельсины – 70-110 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Цены на яйца в декабре, одесский Привоз

  • яйца (десяток) – 60-90 грн;
  • брынза – 180-250 грн;
  • творог – 80-140 грн.

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Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясо и сало на Привозе

На Привозе: сало в ассортименте

Мясо на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на Привозе

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • карп – 70-120 грн.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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