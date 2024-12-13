Цены на Привозе сегодня: мало брынзы, много хурмы (фоторепортаж)

Где та брынза?

В молочном корпусе женщина спрашивает подругу:

– Слушай, где та брынза?

– Ты что, не видишь? Вот и вот. И вон там еще.

– Да этого мало. Ни развернуться, ни выбрать вкусную. Мало брынзы.

– Зато цена какая! Вот еще на прошлой неделе можно было взять по 160 гривен. А здесь самая дешевая по двести!

Продавщица:

– Берите, дешевле не будет! Праздники начались.

– А, понятно. Это мы, оказывается, во время праздников живем…

***

– Картошка такая красивая. Много, на любой вкус.

– Цена у нее – тоже на любой вкус.

– Давай лучше о позитиве, хорошо? Нервов на цены уже не хватает.

Продавец:

– Зачем вам эти нервы? Вот берите лучше хурму. Ее много сейчас.

– Ага, вы нам что, хурму вместо картошки предлагаете?.. Что за люди?!..

А что же с ценами «на всякий вкус»?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 30-45 грн;

лук – 20-35 грн;

помидоры – 30-100 грн;

свекла – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огурцы – 90-130 грн;

сладкий перец – 35-80 грн;

баклажаны – 30-45 грн;

капуста – 45-60 грн;

чеснок – 100-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

зелень в пучках – от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30-50 грн;

груши – 50-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарины – 65-100 грн;

апельсины – 70-110 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 60-90 грн;

брынза – 180-250 грн;

творог – 80-140 грн.

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Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-100 грн;

караси – 70-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

карп – 70-120 грн.

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