Цены на Привозе сегодня: мало брынзы, много хурмы (фоторепортаж)

Декабрьский Привоз: холодно, ветер, что-то пролетает – «типа» снег… Людей много, но цены устраивают не всех.
Где та брынза?
В молочном корпусе женщина спрашивает подругу:
– Слушай, где та брынза?
– Ты что, не видишь? Вот и вот. И вон там еще.
– Да этого мало. Ни развернуться, ни выбрать вкусную. Мало брынзы.
– Зато цена какая! Вот еще на прошлой неделе можно было взять по 160 гривен. А здесь самая дешевая по двести!
Продавщица:
– Берите, дешевле не будет! Праздники начались.
– А, понятно. Это мы, оказывается, во время праздников живем…
***
– Картошка такая красивая. Много, на любой вкус.
– Цена у нее – тоже на любой вкус.
– Давай лучше о позитиве, хорошо? Нервов на цены уже не хватает.
Продавец:
– Зачем вам эти нервы? Вот берите лучше хурму. Ее много сейчас.
– Ага, вы нам что, хурму вместо картошки предлагаете?.. Что за люди?!..
А что же с ценами «на всякий вкус»?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30-45 грн;
- лук – 20-35 грн;
- помидоры – 30-100 грн;
- свекла – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 90-130 грн;
- сладкий перец – 35-80 грн;
- баклажаны – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- чеснок – 100-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-50 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарины – 65-100 грн;
- апельсины – 70-110 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 60-90 грн;
- брынза – 180-250 грн;
- творог – 80-140 грн.
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Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- карп – 70-120 грн.
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