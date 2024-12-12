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Девушка за рулем трактора: война заставляет украинок осваивать мужские профессии

Девушка за рулем трактора: война заставляет украинок осваивать мужские профессии

Мария Короленко из Николаевской области стала настоящей звездой интернета. Летом этого года, из-за войны в Украине и нехватки мужчин на сельхозпредприятиях, она вместе с другими женщинами освоила профессию трактористки. Редакция «Одесской жизни» решила пообщаться с Марией и узнать, почему она выбрала мужскую деятельность во время войны.

«Я всегда мечтала о работе на большой машине»

Мария в обычной жизни - хорошая женщина и любящая мать

Марии 31 год, она живет в небольшом городке Снигиревка, который также пережил оккупацию. Вместе с мужем воспитывает троих сыновей. До войны работала инструктором по тяжелой атлетике, а после деоккупации города стала водителем маршрутки «Николаев-Снигиревка». Людям нужен был транспорт, а общественного не было, поэтому они с мужем начали развозить местных на своем небольшом автобусе. В свободное время Мария помогает военным: подвозит их, доставляет необходимые вещи и тому подобное.

— Я управляю как легковыми, так и грузовыми автомобилями. Меня привлекает то, что автомобиль является сложным механизмом, который я понимаю, и это приносит удовольствие. Особенно увлекают большие автомобили: чем больше транспорт, тем больше впечатлений он вызывает. Я даже планирую в будущем работать дальнобойщицей, — признается Мария.

Мария научилась управлять автомобилем еще в юности, а из-за войны начала осваивать трактор: «Если бы не война, ни одной женщине не пришлось бы осваивать «мужскую» профессию и так тяжело работать», — говорит Мария. Поэтому она решила записаться на курсы трактористок, которые проходили на базе Снигиревского профессионального лицея с июня по сентябрь 2024 года. Их организовали местные власти из-за нехватки мужской силы на сельхозпредприятиях.

— О женских курсах я узнала от директора лицея Виктории Викторовны. После того как я везла ее из Николаева в Снигиревку, она сказала: «Маша, ты так хорошо управляешь большой машиной, может, попробуешь трактор?». А я всегда мечтала о работе на большой машине, поэтому согласилась. Родные сразу поддержали меня, а дети сказали: «Мама, ты все сможешь!». Бабушка даже вспомнила, что по профессии она была машинистом-трактористом широкого профиля и работала на гусеничном тракторе, — так что эта деятельность в семье Марии уже наследственная.

«Кто-то считает, что женщина за рулем трактора — это невозможно»

трактористка

Мария училась на трактористку вместе с шестью женщинами разного возраста. Они изучали все — от конструкции тракторов до принципов их работы.

— Управлять трактором совсем не так, как легковым автомобилем. Возможно, кое-что и похоже, например, руль, но не все. Например, коробка передач совсем другая, и расположение элементов также отличается. Задний ход, конечно, тоже иной — он напоминает легковое авто, но в другом исполнении, — сравнивает из своего опыта Мария.

Однако окружение отнеслось к решению Марии скептически. Некоторые говорили: «Тебе еще этого не хватало», другие спрашивали: «Зачем тебе это нужно?». Но, несмотря на это, Марии нравится действовать вопреки обществу.

— Наибольшее удовольствие мне приносит возможность поразить тех, кто считает, что женщина за рулем трактора — это невозможно. Если бы не война, я никогда бы не подумала, что могу стать трактористом. Когда девушки говорят: «Я хотела бы, но не знаю, можно ли, получится ли», я делюсь историей: в начале обучения один мужчина сказал мне: «И что это будет, если женщина будет за рулем трактора?». А я ответила: «Посмотрим, кто у кого еще будет занимать деньги», — смело ответила Мария, потому что уверена, что эта работа может помочь обеспечить ей семью во время войны.

«Если мужчин не хватает, за дело берутся женщины»

Мария получает сертификат по окончанию курсов женщин-трактористок

Городок Снигиревка расположен примерно в 50-60 км от Херсона. С марта по ноябрь 2022 года он находился в оккупации, а сейчас его до сих пор могут обстреливать. Из-за военных действий многие поля были заминированными, поэтому работа на тракторе может быть опасной.

— Конечно, мы учились в опасных условиях, ведь каждый сантиметр земли может быть заминированным. Иногда случается, что люди высаживают поле, обрабатывают его, а во время сбора урожая тракторист может подорваться. Хотя страха нет, иногда чувствовала тремор, когда надо что-то сделать. Но я постоянно напоминаю себе: «Кто, если не мы?». Наши плодородные земли нуждаются в надлежащем уходе. Слава Богу, пока не было никаких инцидентов, и дай Бог, чтобы не было, — с волнением отвечает Мария.

Быть женщиной в мужской профессии — это не значит подчеркивать свою силу или мужественность. Наоборот, Мария стремится показать, что хрупким женщинам не мешает справляться с нелегкими задачами.

— Я не хочу, чтобы все думали, что мы из села — «мужиковатые бабы». Мы, как и все женщины носим платья. Если мужчин не хватает, мы беремся за дело и работаем — и все получается. Но больше всего меня стимулируют дети, ведь я для них живу и работаю. Да и мысль о том, что я приношу пользу не только себе, но и всей стране, вдохновляет.

Мария в дальнейшем планирует работать с трактором, потому что большие машины — это ее. Но пока не сезон для этой работы. За руль трактора она сядет уже весной.

— Я очень хочу, чтобы война закончилась, что наши мужчины вернулись живыми и здоровыми. Но помнили, что мы — женщины, когда-то их подменяли. Теперь женщины-военные, волонтеры, разминировщицы и трактористки уже не воспринимаются как слабый пол. К нам относятся по-другому — как к людям, которые могут помочь и сделать то, что и мужчины, — и Марии такое отношение очень нравится.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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