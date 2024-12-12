Девушка за рулем трактора: война заставляет украинок осваивать мужские профессии

Мария Короленко из Николаевской области стала настоящей звездой интернета. Летом этого года, из-за войны в Украине и нехватки мужчин на сельхозпредприятиях, она вместе с другими женщинами освоила профессию трактористки. Редакция «Одесской жизни» решила пообщаться с Марией и узнать, почему она выбрала мужскую деятельность во время войны.
«Я всегда мечтала о работе на большой машине»
Марии 31 год, она живет в небольшом городке Снигиревка, который также пережил оккупацию. Вместе с мужем воспитывает троих сыновей. До войны работала инструктором по тяжелой атлетике, а после деоккупации города стала водителем маршрутки «Николаев-Снигиревка». Людям нужен был транспорт, а общественного не было, поэтому они с мужем начали развозить местных на своем небольшом автобусе. В свободное время Мария помогает военным: подвозит их, доставляет необходимые вещи и тому подобное.
— Я управляю как легковыми, так и грузовыми автомобилями. Меня привлекает то, что автомобиль является сложным механизмом, который я понимаю, и это приносит удовольствие. Особенно увлекают большие автомобили: чем больше транспорт, тем больше впечатлений он вызывает. Я даже планирую в будущем работать дальнобойщицей, — признается Мария.
Мария научилась управлять автомобилем еще в юности, а из-за войны начала осваивать трактор: «Если бы не война, ни одной женщине не пришлось бы осваивать «мужскую» профессию и так тяжело работать», — говорит Мария. Поэтому она решила записаться на курсы трактористок, которые проходили на базе Снигиревского профессионального лицея с июня по сентябрь 2024 года. Их организовали местные власти из-за нехватки мужской силы на сельхозпредприятиях.
— О женских курсах я узнала от директора лицея Виктории Викторовны. После того как я везла ее из Николаева в Снигиревку, она сказала: «Маша, ты так хорошо управляешь большой машиной, может, попробуешь трактор?». А я всегда мечтала о работе на большой машине, поэтому согласилась. Родные сразу поддержали меня, а дети сказали: «Мама, ты все сможешь!». Бабушка даже вспомнила, что по профессии она была машинистом-трактористом широкого профиля и работала на гусеничном тракторе, — так что эта деятельность в семье Марии уже наследственная.
«Кто-то считает, что женщина за рулем трактора — это невозможно»
Мария училась на трактористку вместе с шестью женщинами разного возраста. Они изучали все — от конструкции тракторов до принципов их работы.
— Управлять трактором совсем не так, как легковым автомобилем. Возможно, кое-что и похоже, например, руль, но не все. Например, коробка передач совсем другая, и расположение элементов также отличается. Задний ход, конечно, тоже иной — он напоминает легковое авто, но в другом исполнении, — сравнивает из своего опыта Мария.
Однако окружение отнеслось к решению Марии скептически. Некоторые говорили: «Тебе еще этого не хватало», другие спрашивали: «Зачем тебе это нужно?». Но, несмотря на это, Марии нравится действовать вопреки обществу.
— Наибольшее удовольствие мне приносит возможность поразить тех, кто считает, что женщина за рулем трактора — это невозможно. Если бы не война, я никогда бы не подумала, что могу стать трактористом. Когда девушки говорят: «Я хотела бы, но не знаю, можно ли, получится ли», я делюсь историей: в начале обучения один мужчина сказал мне: «И что это будет, если женщина будет за рулем трактора?». А я ответила: «Посмотрим, кто у кого еще будет занимать деньги», — смело ответила Мария, потому что уверена, что эта работа может помочь обеспечить ей семью во время войны.
«Если мужчин не хватает, за дело берутся женщины»
Городок Снигиревка расположен примерно в 50-60 км от Херсона. С марта по ноябрь 2022 года он находился в оккупации, а сейчас его до сих пор могут обстреливать. Из-за военных действий многие поля были заминированными, поэтому работа на тракторе может быть опасной.
— Конечно, мы учились в опасных условиях, ведь каждый сантиметр земли может быть заминированным. Иногда случается, что люди высаживают поле, обрабатывают его, а во время сбора урожая тракторист может подорваться. Хотя страха нет, иногда чувствовала тремор, когда надо что-то сделать. Но я постоянно напоминаю себе: «Кто, если не мы?». Наши плодородные земли нуждаются в надлежащем уходе. Слава Богу, пока не было никаких инцидентов, и дай Бог, чтобы не было, — с волнением отвечает Мария.
Быть женщиной в мужской профессии — это не значит подчеркивать свою силу или мужественность. Наоборот, Мария стремится показать, что хрупким женщинам не мешает справляться с нелегкими задачами.
— Я не хочу, чтобы все думали, что мы из села — «мужиковатые бабы». Мы, как и все женщины носим платья. Если мужчин не хватает, мы беремся за дело и работаем — и все получается. Но больше всего меня стимулируют дети, ведь я для них живу и работаю. Да и мысль о том, что я приношу пользу не только себе, но и всей стране, вдохновляет.
Мария в дальнейшем планирует работать с трактором, потому что большие машины — это ее. Но пока не сезон для этой работы. За руль трактора она сядет уже весной.
— Я очень хочу, чтобы война закончилась, что наши мужчины вернулись живыми и здоровыми. Но помнили, что мы — женщины, когда-то их подменяли. Теперь женщины-военные, волонтеры, разминировщицы и трактористки уже не воспринимаются как слабый пол. К нам относятся по-другому — как к людям, которые могут помочь и сделать то, что и мужчины, — и Марии такое отношение очень нравится.
Читайте также: