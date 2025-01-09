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День, когда запрещено бездельничать: кого вспоминает церковь 9 января

День, когда запрещено бездельничать: кого вспоминает церковь 9 января

В этот день, 9 января 2025 года (22 января по старому стилю) – день памяти мученика Полиевкта и преподобного Евстратия, чудотворца. Рассказываем, какой церковный праздник отмечают сегодня по старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

Кого почитает сегодня православная церковь

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Полиевкт жил в III веке в Армении, в городе Мелитине. Он был язычником и воином при императоре Декии, но был у Полиевкта друг-христианин воин Неарх. И еогда начались гонения на христиан, то Полиевкт в качестве протеста вышел на городскую площадь и разорвал в клочья царский указ о поклонении идолам, а затем и выбил из рук жрецов и самих идолов. Тесть Полиевкта, который был правителем города, ужаснулся. Не смея противиться царскому указу, он отправил зятя на казнь. Так Полиевкт стал первым мучеником.

При равноапостольном Константине в Мелитине был воздвигнут храм в честь Полиевкта. Известно, что по молитвам к святому происходили многие чудеса.

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Преподобный Евстратий был родом из города Тарса. В 20 лет он тайно ушел из родительского дома в Авгаровскую обитель (на Олимпе в Малой Азии). Там он вел строгую подвижническую жизнь, по ночам молился, а питался лишь хлебом и водой. Через некоторое время его избрали настоятелем монастыря.

Во времена правления иконоборца Льва Армянина преподобный Евстратий скрывался в горах и пустынях, а после смерти царя вернулся в монастырь. Умер святой в возрасте 95 лет, а перед смертью дал наставление: думать о будущей жизни и не привязываться к земным благам.

По по старому церковному стилю сегодня день памяти святого апостола от 70-ти Стефана.

Приметы 9 января: что предвещает снег

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По приметам дня смотрят, какой будет погода в дальнейшем:

  • вороны сидят на верхушках деревьев – холода затянутся надолго, гуляют по снегу – к потеплению;
  • птицы вдруг исчезли – пойдет снег;
  • туман в этот день – скоро жди оттепель.

В народе 9 января – праздник Евстратия. Считается, что если в этот день мороз, то год будет урожайным.

Что нельзя делать сегодня

По народным поверьям, в этот день категорически запрещено бездельничать – наказанием может стать безденежье.

Также не следует сегодня пришивать пуговицы – считается, что таким образом можно «пришить» старые проблемы.

Что можно делать сегодня

Сегодня у святых просят защиты от жизненных невзгод, скорого выздоровления и исцеления от болезней, а также молятся за тех, кто оказался в плену.

С этого дня уже начинаются хлопоты – зимние праздники прошли. Нужно привести в порядок дом, двор, постирать, погладить. Считается, что лениться и работать плохо нельзя, чтобы не навлечь на себя беды. Перед началом работ в старину обязательно ходили в баню – «смыть с себя Святки» – тогда все дела будут легко даваться.

Кто отмечает день ангела 9 января

  • Именины сегодня отмечают Петр, Захар, Филипп, Антонина.
  • По старому стилю день ангела у Антонины, Елены, Давида, Степана, Федора, Якова.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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