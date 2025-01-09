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День, коли заборонено ледарювати: кого згадує церква 9 січня

День, коли заборонено ледарювати: кого згадує церква 9 січня

Цього дня, 9 січня 2025 року (22 січня за старим стилем) – день пам’яті мученика Полієвкта та преподобного Євстратія, чудотворця. Розповідаємо, яке церковне свято відзначають сьогодні за старим стилем, що не можна робити й у когось іменини.

Кого шанує сьогодні православна церква

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Полієвкт жив у ІІІ столітті у Вірменії, у місті Мелітіні. Він був язичником і воїном при імператорі Декії, але був у Полієвкта друг-християнин воїн Неарх. І коли почалися гоніння на християн, то Полієвкт як протест вийшов на міську площу і розірвав на шматки царський указ про поклоніння ідолам, а потім і вибив з рук жерців і самих ідолів. Тесть Поліївкта, який був правителем міста, жахнувся. Не сміючи чинити опір царському указу, він відправив зятя на страту. Так Полієвкт став першим мучеником.

За рівноапостольного Костянтина в Меліті було споруджено храм на честь Полієвкту. Відомо, що молитвами до святого відбувалося багато чудес.

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Преподобний Євстратій був родом із міста Тарса. У 20 років він таємно пішов із батьківського дому до Авгарівської обителі (на Олімпі в Малій Азії). Там він вів суворе подвижницьке життя, ночами молився, а харчувався лише хлібом та водою. Через деякий час його обрали настоятелем монастиря.

За правління іконоборця Лева Вірменина преподобний Євстратій ховався в горах і пустелях, а після смерті царя повернувся до монастиря. Помер святий у віці 95 років, а перед смертю дав повчання: думати про майбутнє життя і не прив’язуватися до земних благ.

За старим церковним стилем сьогодні День пам’яті святого апостола від 70 Стефана.

Прикмети 9 січня: що віщує сніг

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За прикметами дня дивляться, якою буде погода надалі:

  • ворони сидять на верхівках дерев – холоди затягнуться надовго, гуляють снігом – до потепління;
  • птахи раптом зникли – піде сніг;
  • туман цього дня – незабаром чекай на відлигу.

У народі 9 січня – свято Євстратія. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Що не можна робити сьогодні

За народними повір’ями, у цей день категорично заборонено ледарювати – покаранням може стати безгрошів’я.

Також не слід сьогодні пришивати гудзики – вважається, що таким чином можна «пришити» старі проблеми.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні у святих просять захисту від життєвих негараздів, швидкого одужання та зцілення від хвороб, а також моляться за тих, хто опинився у полоні.

З цього дня вже починається клопіт – зимові свята минули. Потрібно упорядкувати будинок, двір, випрати, погладити. Вважається, що лінуватися і працювати погано не можна, щоб не спричинити лиха. Перед початком робіт за старих часів обов’язково ходили в лазню – «змити з себе Святки» – тоді всі справи легко даватимуться.

Хто відзначає день ангела 9 січня

  • Іменини сьогодні відзначають Петро, ​​Захар, Філіпп, Антоніна.
  • За старим стилем день ангела в Антоніни, Олени, Давида, Степана, Федора, Якова.
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