Церковные праздники 27 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

27 декабря в церковном календаре — день памяти святого апостола первомученика и архидиакона Стефана.

Что это за день

Как архидиакон, он посвятил себя помощи нуждающимся и проповедованию Божьего слова. Его мудрость и дар чудотворения привлекали многих людей к христианской вере. Однако его откровенная критика религиозных лидеров и горячее провозглашение Христа как Мессии вызвали возмущение среди тогдашней еврейской общины.

Стефана обвинили в богохульстве, и на суде синедриона он смело защищал свою веру. Его речь разозлила присутствующих, и они приговорили его к казни через избиение камнями. Во время казни Стефан молился за своих обидчиков, демонстрируя пример христианского прощения и любви. Он стал первым мучеником за веру в Иисуса Христа, оставив яркий след в христианской истории и вдохновляя верующих во всем мире.

Что нельзя делать 27 декабря

Запрещается физически работать.

Нельзя отказывать в помощи, если ее просят.

Не стоит пить алкоголь.

Народные приметы 27 декабря

смотрели, какой сегодня день: вороны на снегу гнездятся — придет оттепель;

мороз и солнце — к урожайному году;

к дому прибежал заяц — ждите сильных морозов;

в небе летают стаями птицы — к затяжным снегопадам.

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