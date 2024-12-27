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Церковные праздники 27 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 27 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 27 декабря. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

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27 декабря в церковном календаре — день памяти святого апостола первомученика и архидиакона Стефана.

Что это за день

Как архидиакон, он посвятил себя помощи нуждающимся и проповедованию Божьего слова. Его мудрость и дар чудотворения привлекали многих людей к христианской вере. Однако его откровенная критика религиозных лидеров и горячее провозглашение Христа как Мессии вызвали возмущение среди тогдашней еврейской общины.

Стефана обвинили в богохульстве, и на суде синедриона он смело защищал свою веру. Его речь разозлила присутствующих, и они приговорили его к казни через избиение камнями. Во время казни Стефан молился за своих обидчиков, демонстрируя пример христианского прощения и любви. Он стал первым мучеником за веру в Иисуса Христа, оставив яркий след в христианской истории и вдохновляя верующих во всем мире.

Что нельзя делать 27 декабря

  • Запрещается физически работать.
  • Нельзя отказывать в помощи, если ее просят.
  • Не стоит пить алкоголь.

Народные приметы 27 декабря

  • смотрели, какой сегодня день: вороны на снегу гнездятся — придет оттепель;
  • мороз и солнце — к урожайному году;
  • к дому прибежал заяц — ждите сильных морозов;
  • в небе летают стаями птицы — к затяжным снегопадам.

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