День художника и военного капеллана в Украине: что еще празднуют 25 октября

Что празднуют в Украине и мире 25 октября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Международный день художника
День, когда отмечают вклад художников в культуру и искусство. Этот день напоминает о важности художественного творчества в жизни общества и роли искусства в отражении эпох, идей и чувств.
День военного капеллана в Украине
Посвящен капелланам, которые обеспечивают духовную поддержку украинским военнослужащим. Они играют важную роль в моральной поддержке армии, предоставляя солдатам духовную опору и веру в трудные моменты.
День рождения Национального союза художников Украины
Этот день является напоминанием об основании Союза художников Украины, объединяющего художников для совместного развития искусства. Союз выступает в защиту творческих прав художников и способствует популяризации украинского искусства.
Всемирный день шампанского
Посвящен напитку, символизирующему праздник и торжество. Этот день напоминает о культуре потребления шампанского и его богатых традициях, охватывающих важные моменты в жизни людей по всему миру.
День каратэ
День, посвященный боевому искусству каратэ, которое сочетает физическую силу, дисциплину и духовное самосовершенствование. Он служит напоминанием о важности тренировок, самоконтроля и поиска внутреннего баланса.
Всемирный день производителей пиццы
Отмечание мастеров, которые создают пиццу, ставшую символом уюта и простоты на кухне. Это также повод для признания креативности пиццайоло, превращающих простые ингредиенты во всемирно любимое блюдо.
День Франкенштейна
Этот день посвящен культовому персонажу литературы, символизирующему страх перед неизвестным и моральные дилеммы науки. Франкенштейн является важной фигурой в поп-культуре, которая продолжает влиять на современное искусство и кинематограф.
Всемирный день лемура
Напоминание об уникальных лемурах, обитающих только на Мадагаскаре и находящихся под угрозой вымирания. Этот день подчеркивает важность сохранения биоразнообразия и поддержки природоохранных мероприятий.
Всемирный день оперы
День, подчеркивающий красоту и значение оперного искусства, которое сочетает музыку, драму и визуальное искусство. Он напоминает о богатой истории оперы и ее влиянии на мировую культуру.
Европейский день юристов
Посвящен признанию роли юристов в поддержании правопорядка и справедливости в обществе. Этот день подчеркивает важность юридической профессии в обеспечении соблюдения законов и защиты прав человека.
Европейский день гражданского права
Цель этого дня — повысить осведомленность граждан об их правах и возможностях в правовой системе. Он призван способствовать доступности юридических знаний и помочь людям лучше ориентироваться в правовых вопросах.
Всемирный день макарон
Посвящен популярному блюду, которое объединяет различные кулинарные культуры. Этот день подчеркивает разнообразие рецептов макарон и их важную роль в питании миллионов людей по всему миру.
Международный день борьбы женщин за мир
День, когда отмечают вклад женщин в продвижение мира и предотвращение конфликтов. Он напоминает о важности участия женщин в миротворческих процессах и защиты их прав в зонах конфликтов.
Всемирный день осведомленности о миелодиспластическом синдроме
Цель этого дня — привлечь внимание к сложному заболеванию крови, требующему специализированного лечения. Повышение осведомленности помогает диагностировать и лечить пациентов на ранних стадиях.
Всемирный день осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии
День, когда обращают внимание на проблемы людей с врожденными аномалиями позвоночника и головного мозга. Он направлен на поддержку пациентов и повышение уровня осведомленности о необходимости медицинской помощи и социальной поддержки.
Международный день осведомленности о карликовости
Привлечение внимания к проблемам людей с карликовостью, в частности их медицинских и социальных потребностей. День призван способствовать равноправию и инклюзии в обществе для людей с особыми физическими характеристиками.
Именины 25 октября
Какие сегодня именины: Валерий.
Кто из известных людей родился 25 октября
- 1951 год — украинская актриса, режиссер Людмила Ефименко;
- 1977 год — украинская гимнастка-художница, абсолютная чемпионка Олимпиады 1996 года Екатерина Серебрянская;
- 1998 год — украинский видеоблогер Ян Гордиенко.
Памятные даты 25 октября
- 1586 год — шотландскую королеву Марию Стюарт приговаривают к смерти;
- 1839 год — в Манчестере издают первое в мире железнодорожное расписание;
- 1921 год — начинается Второй зимний поход (Ноябрьский рейд) армии УНР под командованием Юрия Тютюнника;
- 1929 год — курс проданных накануне на Нью-йоркской бирже 13 миллионов акций падает на 90%, что вызывает панику в Нью-Йорке и других городах мира;
- 1938 год — создают Национальный союз художников Украины;
- 1948 год — в Чехословацкой республике основывают исправительно-трудовые лагеря;
- 1978 год — американский президент Рональд Рейган подписывает законопроект о выделении средств на производство нейтронной бомбы;
- 1990 год — принимают декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР, в котором казахская национальность объявлена доминирующей;
- 1992 год — на референдуме принимают Конституцию Литвы;
- 2015 год — местные выборы в Украине;
- 2022 год — вступление в должность нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Фото: художник Артур Орленов увековечил на своем полотне память о героях-защитниках Украины в честь 30-й годовщины Независимости.
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