День художника и военного капеллана в Украине: что еще празднуют 25 октября

Международный день художника

День, когда отмечают вклад художников в культуру и искусство. Этот день напоминает о важности художественного творчества в жизни общества и роли искусства в отражении эпох, идей и чувств.

День военного капеллана в Украине

Посвящен капелланам, которые обеспечивают духовную поддержку украинским военнослужащим. Они играют важную роль в моральной поддержке армии, предоставляя солдатам духовную опору и веру в трудные моменты.

День рождения Национального союза художников Украины

Этот день является напоминанием об основании Союза художников Украины, объединяющего художников для совместного развития искусства. Союз выступает в защиту творческих прав художников и способствует популяризации украинского искусства.

Всемирный день шампанского

Посвящен напитку, символизирующему праздник и торжество. Этот день напоминает о культуре потребления шампанского и его богатых традициях, охватывающих важные моменты в жизни людей по всему миру.

День каратэ

День, посвященный боевому искусству каратэ, которое сочетает физическую силу, дисциплину и духовное самосовершенствование. Он служит напоминанием о важности тренировок, самоконтроля и поиска внутреннего баланса.

Всемирный день производителей пиццы

Отмечание мастеров, которые создают пиццу, ставшую символом уюта и простоты на кухне. Это также повод для признания креативности пиццайоло, превращающих простые ингредиенты во всемирно любимое блюдо.

День Франкенштейна

Этот день посвящен культовому персонажу литературы, символизирующему страх перед неизвестным и моральные дилеммы науки. Франкенштейн является важной фигурой в поп-культуре, которая продолжает влиять на современное искусство и кинематограф.

Всемирный день лемура

Напоминание об уникальных лемурах, обитающих только на Мадагаскаре и находящихся под угрозой вымирания. Этот день подчеркивает важность сохранения биоразнообразия и поддержки природоохранных мероприятий.

Всемирный день оперы

День, подчеркивающий красоту и значение оперного искусства, которое сочетает музыку, драму и визуальное искусство. Он напоминает о богатой истории оперы и ее влиянии на мировую культуру.

Европейский день юристов

Посвящен признанию роли юристов в поддержании правопорядка и справедливости в обществе. Этот день подчеркивает важность юридической профессии в обеспечении соблюдения законов и защиты прав человека.

Европейский день гражданского права

Цель этого дня — повысить осведомленность граждан об их правах и возможностях в правовой системе. Он призван способствовать доступности юридических знаний и помочь людям лучше ориентироваться в правовых вопросах.

Всемирный день макарон

Посвящен популярному блюду, которое объединяет различные кулинарные культуры. Этот день подчеркивает разнообразие рецептов макарон и их важную роль в питании миллионов людей по всему миру.

Международный день борьбы женщин за мир

День, когда отмечают вклад женщин в продвижение мира и предотвращение конфликтов. Он напоминает о важности участия женщин в миротворческих процессах и защиты их прав в зонах конфликтов.

Всемирный день осведомленности о миелодиспластическом синдроме

Цель этого дня — привлечь внимание к сложному заболеванию крови, требующему специализированного лечения. Повышение осведомленности помогает диагностировать и лечить пациентов на ранних стадиях.

Всемирный день осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии

День, когда обращают внимание на проблемы людей с врожденными аномалиями позвоночника и головного мозга. Он направлен на поддержку пациентов и повышение уровня осведомленности о необходимости медицинской помощи и социальной поддержки.

Международный день осведомленности о карликовости

Привлечение внимания к проблемам людей с карликовостью, в частности их медицинских и социальных потребностей. День призван способствовать равноправию и инклюзии в обществе для людей с особыми физическими характеристиками.

Именины 25 октября

Какие сегодня именины: Валерий.

Кто из известных людей родился 25 октября

1951 год — украинская актриса, режиссер Людмила Ефименко;

1977 год — украинская гимнастка-художница, абсолютная чемпионка Олимпиады 1996 года Екатерина Серебрянская;

1998 год — украинский видеоблогер Ян Гордиенко.

Памятные даты 25 октября

1586 год — шотландскую королеву Марию Стюарт приговаривают к смерти;

1839 год — в Манчестере издают первое в мире железнодорожное расписание;

1921 год — начинается Второй зимний поход (Ноябрьский рейд) армии УНР под командованием Юрия Тютюнника;

1929 год — курс проданных накануне на Нью-йоркской бирже 13 миллионов акций падает на 90%, что вызывает панику в Нью-Йорке и других городах мира;

1938 год — создают Национальный союз художников Украины;

1948 год — в Чехословацкой республике основывают исправительно-трудовые лагеря;

1978 год — американский президент Рональд Рейган подписывает законопроект о выделении средств на производство нейтронной бомбы;

1990 год — принимают декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР, в котором казахская национальность объявлена доминирующей;

1992 год — на референдуме принимают Конституцию Литвы;

2015 год — местные выборы в Украине;

2022 год — вступление в должность нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Фото: художник Артур Орленов увековечил на своем полотне память о героях-защитниках Украины в честь 30-й годовщины Независимости.

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